قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب الشبورة.. غلق الطريق الصحراوي الاسكندرية-القاهرة
زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد يعد: سنقضي على الإسلاموفوبيا.. ولن يخاف أحد من الإسلام
حرامي وتاجر مخدرات.. تايلاند تعتقل إسرائيليًا بتهمة السطو المسلح
إبراهيم عبد الجواد يكشف المرشح الأول لتدريب الزمالك
البيت الأبيض يرفع الضغط على مادورو.. ترامب يدرس خيارات عسكرية لإزاحته
أمريكا تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها مع استمرار الجمود بين الحزبين
زهران ممداني: سنقف أمام الضرائب التي يفرضها ترامب
وزير الخارجية: مصر ترفض تقسيم السودان وتؤكد موقفها الثابت في دعم الحل السياسي
إبراهيم عبد الجواد يكشف عن صفقة لبيع حسام عبد المجيد.. تفاصيل
أول تعليق من باراك أوباما بعد فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
حب خيالي يدمر زواجًا حقيقيًا.. سلمى ترفع دعوى طلاق للضرر بعد أن اختار زوجها دمية "أمينة"
رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم عبد الجواد يكشف عن صفقة لبيع حسام عبد المجيد.. تفاصيل

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد مفاجأة بشأن بيع اللاعب حسام عبد المجيد من قبل نادي الزمالك من مصدر مقرب من اللاعب. 

بيع حسام عبد المجيد لـ بيراميدز 

وقال إبراهيم عبدالجواد عبر تصريحات إذاعية صباح اليوم : “الزمالك يفتح المزاد على بيع حسام عبد المجيد، وهناك اهتمام من بيراميدز بضمه، والرغبة الأولى لحسام هي البقاء في نادي الزمالك ولكن لا يوجد تقدم في مفاوضات التجديد مع اللاعب”.

اللاعب يشترط موافقة الزمالك قبل الاحتراف

وكان قد حدد حسام عبد المجيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موقفه من تجديد عقده مع النادي خلال الفترة المقبلة، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، حيث أوضح اللاعب أنه لا يفكر في الرحيل عن الفريق إلا بموافقة إدارة الزمالك، مؤكدًا حرصه على أن تكون خطوته المقبلة نحو الاحتراف الأوروبي بالتنسيق الكامل مع ناديه.

وأبلغ حسام عبد المجيد مسؤولي الزمالك برغبته في تجديد عقده أولًا مع القلعة البيضاء، على أن يتم بعد ذلك دراسة العروض الاحترافية التي قد تصله في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن حلم الاحتراف في أوروبا يمثل هدفًا أساسيًا له، لكنه في الوقت ذاته لن يقدم على أي خطوة إلا بعد موافقة إدارة الزمالك، حتى يستفيد النادي ماديًا من أي صفقة انتقال محتملة.

جلسة منتظرة مع اللاعب بعد بطولة السوبر المصري

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو نادي الزمالك جلسة مع حسام عبد المجيد عقب انتهاء بطولة السوبر المصري التي يشارك بها الفريق في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يستعد الفارس الأبيض لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي البطولة يوم الخميس المقبل، على ستاد آل نهيان، ضمن منافسات كأس السوبر المصري 2025.

قائمة الزمالك المشاركة في بطولة السوبر المصري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القائمة الرسمية المشاركة في بطولة السوبر المصري 2025 وجاءت على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد عواد، مهدي سليمان.
  • خط الدفاع: عمر جابر، بارون أوشينج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، صلاح مصدق، أحمد فتوح، محمود بنتايج.
  • خط الوسط: أحمد ربيع، محمد شحاتة، محمود جهاد، سيف جعفر، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، عبد الله السعيد، أحمد حمدي، ناصر ماهر، عبد الحميد معالي، أحمد شريف، شيكو بانزا، خوان بيزيرا.
  • خط الهجوم: عدي الدباغ، سيف الجزيري، عمرو ناصر.
  •  

الزمالك يسعى للتتويج باللقب في الإمارات

يدخل الزمالك بطولة السوبر المصري بطموحات كبيرة لتحقيق اللقب وتعويض جماهيره عن إخفاقات الموسم الماضي، في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه الفريق من إدارة النادي والجهاز الفني، حيث يأمل في تقديم أداء قوي أمام بيراميدز ثم مواصلة المشوار نحو النهائي

حسام عبد المجيد إبراهيم عبد الجواد الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

فيديو المعتمر المصري

الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

حالة الطقس

تقلبات جوية حادة وموجات أمطار تغازل خريف المحافظات | تفاصيل الطقس

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

الأهلي والزمالك وبيراميدز

مفاجأة | قنوات إسرائيلية تبث مباريات السوبر المصري .. واتحاد الكرة يرد

ترشيحاتنا

أخبارا وتقارير

أخبار التكنولوجيا.. تحديث One UI 8 يصل في مفاجأة غير متوقعة من سامسونج وبمواصفات لا تصدق.. فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد

تحديث Android 16

تحديث One UI 8 يصل إلى هاتفين من الفئة الاقتصادية في مفاجأة غير متوقعة من سامسونج!

شركة هونر

منافس أقوى للهواتف الرائدة.. إليك أهم مواصفات Magic 8 Ultra

بالصور

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

فيديو

حادثة صعق البرق

ثلاث ضحايا وإصابة سيدة ونفوق دابة بسبب صعق البرق في قرى البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد