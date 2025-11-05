قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مصر ترفض تقسيم السودان وتؤكد موقفها الثابت في دعم الحل السياسي
إبراهيم عبد الجواد يكشف عن صفقة لبيع حسام عبد المجيد.. تفاصيل
أول تعليق من باراك أوباما بعد فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
حب خيالي يدمر زواجًا حقيقيًا.. سلمى ترفع دعوى طلاق للضرر بعد أن اختار زوجها دمية "أمينة"
رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه
السوبر المصري .. موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي
يبدأ خلال أيام| الزراعة تستعد لموسم قمح استثنائي وسط ظواهر جوية حادة
فوز فيلم «المستعمرة» بجائزة الجمهور في مهرجان الفيلم الإفريقي بإسبانيا
زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد: نيويورك ستكون المدينة التي يعيش فيها المهاجرون
لحظة غدر تُنهي حياة بريئة .. كيف رحلت «نورهان» ابنة نجع أبو شجرة في سوهاج |تفاصيل
مصرع 66 شخصًا وفقدان 26 آخرين في إعصار الفلبين
أناني .. أمير عبدالحميد يكشف كواليس خلاف زيزو وتريزيجيه داخل المنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم عبد الجواد يكشف سر تغيير حسام عبد المجيد في مباراة طلائع الجيش.. تفاصيل

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد من مصدر مقرب من حسام عبدالمجيد عن سر تغير في مباراة طلائع الجيش.

سر تغير حسام عبد المجيد 

وقال إبراهيم عبدالجواد عبر تصريحات إذاعية:"سر تغييره في مباراة طلائع الجيش هو "الحفاظ على أوضة اللبس" بناء على تفسير أحمد عبد الروؤف لحسام عبد المجيد".


‫وكان قد كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد موقف حسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك داخل القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة مشددا أن العلاقة بين اللاعب والإدارة متوترة.

وأكد عبد الجواد خلال تقديم برنامجه ملعب أون إن  مصدر مقرب لعبد المجيد قال “الإدارة أبلغت أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني الجديد، بضرورة إبعاد حسام عبد المجيد عن المباريات وبالفعل في اللقاء الماضي أمام طلائع الجيش قام المدرب باستبداله ولما حسام سأله عن السبب قال له: معلش علشان بحافظ على أوضة اللبس”.

وأضاف المصدر "حسام حاول أكثر من مرة الجلوس مع إدارة الزمالك لحسم موقفه، لكن الإدارة ماعندهاش حاجة تقدمهاله، وكل مرة بيخرج من غير جديد".

وتابع" الجديد إن إدارة الزمالك بتعرض حسام للي يدفع أكتر، وبيتكلموا مع نادي بيراميدز خوفًا من انتقاله للأهلي، لكن اللاعب خلاص هيشوف مصلحته زي ما الإدارة بتدور على مصلحتها"

حسام عبد المجيد الزمالك الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

فيديو المعتمر المصري

الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

حالة الطقس

تقلبات جوية حادة وموجات أمطار تغازل خريف المحافظات | تفاصيل الطقس

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تغطي الطرق.. وفرص أمطار رعدية تصل إلى القاهرة

ترشيحاتنا

حفل لفريق "دنيتنا" للمكفوفين بأوبرا الإسكندرية

بعد غد.. حفل لفريق دنيتنا للمكفوفين بأوبرا الإسكندرية

تامر عبد المنعم

تامر عبدالمنعم يفتتح الموسم الشتوي بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية

همام إبراهيم

أيوه .. همام إبراهيم يبدأ حفلته بيوم السينما السعودية بمهرجان vs-film

بالصور

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لا ترميها بعد اليوم .. قشور فاكهة تحمل قوة خارقة ضد السرطان | تعرف عليها

قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان
قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان
قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان

فيديو

حادثة صعق البرق

ثلاث ضحايا وإصابة سيدة ونفوق دابة بسبب صعق البرق في قرى البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد