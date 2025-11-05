إبراهيم عبد الجواد يكشف سر تغيير حسام عبد المجيد في مباراة طلائع الجيش.. تفاصيل

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد من مصدر مقرب من حسام عبدالمجيد عن سر تغير في مباراة طلائع الجيش.

سر تغير حسام عبد المجيد

وقال إبراهيم عبدالجواد عبر تصريحات إذاعية:"سر تغييره في مباراة طلائع الجيش هو "الحفاظ على أوضة اللبس" بناء على تفسير أحمد عبد الروؤف لحسام عبد المجيد".



‫وكان قد كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد موقف حسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك داخل القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة مشددا أن العلاقة بين اللاعب والإدارة متوترة.

وأكد عبد الجواد خلال تقديم برنامجه ملعب أون إن مصدر مقرب لعبد المجيد قال “الإدارة أبلغت أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني الجديد، بضرورة إبعاد حسام عبد المجيد عن المباريات وبالفعل في اللقاء الماضي أمام طلائع الجيش قام المدرب باستبداله ولما حسام سأله عن السبب قال له: معلش علشان بحافظ على أوضة اللبس”.

وأضاف المصدر "حسام حاول أكثر من مرة الجلوس مع إدارة الزمالك لحسم موقفه، لكن الإدارة ماعندهاش حاجة تقدمهاله، وكل مرة بيخرج من غير جديد".

وتابع" الجديد إن إدارة الزمالك بتعرض حسام للي يدفع أكتر، وبيتكلموا مع نادي بيراميدز خوفًا من انتقاله للأهلي، لكن اللاعب خلاص هيشوف مصلحته زي ما الإدارة بتدور على مصلحتها"