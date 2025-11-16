قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة الشتاء .. «ديباتي» على أعتاب الانتقال للأهلي مقابل 2 مليون دولار | تفاصيل
فخ العقود.. تعرّف على حقيقة عروض الهواتف المجانية عبر شركات الاتصالات
كوليبالي ينعى محمد صبري: أفضل من لعبت معهم.. وقلبي مع المصريين في هذا المصاب
هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. دينا أبو الخير توضح الحقيقة| فيديو
وزير الصحة: الخدمات الصحية هي بوابة الاستدامة والتنمية
الزمالك يؤجل حسم ملف المدرب المساعد قبل مواجهة «زيسكو» الإفريقية
الراتب يحسم وجهته.. «الغندور» يكشف: حمدان غير متمسك بالانتقال للزمالك خلال الشتاء
محادثة هاتفية «روسية – إسرائيلية» حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة
لم يحب الواسطة أبدًا.. نجل الراحل محمد صبري يكشف وصية والده
وداعًا نجم الزمالك السابق.. «طارق أضا» يسلط الضوء على إرث محمد صبري الكروي
بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: الخدمات الصحية هي بوابة الاستدامة والتنمية

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تعكس التزام الدولة المصريّة بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

ووجه عبدالغفار خلال الجلسة الختامية للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي، مساء اليوم، الشكر للرئيس السيسي على دعمه الكامل لهذا التجمع الدولي، الذي يُعد الأكبر من نوعه في المنطقة من حيث عدد المشاركين وتنوع الجهات الدولية الحاضرة.

 الخدمات الصحية المتكاملة هي بوابة الاستدامة والتنمية

وشدد الوزير على أن أبرز التوصيات التي خرجت بها فعاليات المؤتمر تؤكد أن السكان والتنمية البشرية وجهان لعملة واحدة، وأن الخدمات الصحية المتكاملة هي بوابة الاستدامة والتنمية، وفق ما توصلت إليه أحدث الأبحاث المنشورة خلال 2024–2025 من منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، واليونيسف، والتي ركزت على العلاقة المباشرة بين جودة الرعاية الصحية ونمو الاقتصادات الناشئة.

وأشار إلى أن المؤتمر جدد التأكيد العلمي على أن التنمية البشرية ليست خيارًا، والصحة ليست رفاهية، بل استثمار اقتصادي واجتماعي مباشر، مدعومًا بتقارير دولية بيّنت أن كل دولار يُستثمر في تعزيز الصحة يحقق عائدًا يتراوح بين 4 إلى 7 دولارات في النمو والإنتاجية.

وأعلن أن الحكومة ستبدأ من الغد في تفعيل جميع التوصيات الصادرة عن المؤتمر، خاصة تلك المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة، والتحول الرقمي، وتطوير منظومات التأمين الصحي، وربطها بالمؤشرات العالمية الحديثة في جودة الخدمات.

كما أعلن أن النسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية ستكون فى الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر المقبل، موضحا أن النسخة الثالثة من المؤتمر شهدت مشاركة غير مسبوقة، حيث أكثر من 46 ألف مشارك من مختلف دول العالم، و198 ورشة عمل وجلسة نقاشية متخصصة، وأكثر من 32 وزيرًا ومسؤولًا حكوميًا رفيع المستوى، و120 جهة دولية منها منظمة الصحة العالمية، اليونيسف، البنك الدولي، وبرامج أممية متخصصة.

وأوضح أن المؤتمر ركز على عدة محاور منها اقتصاديات الخدمات الصحية، التحول الرقمي في المنظومات العلاجية، التغطية الصحية الشاملة، الصحة الإنجابية، استراتيجية تطوير القوى البشرية في القطاع الصحي، المنصات الرقمية للسياحة العلاجية، إطلاق المنتدى الأول للسياحة الصحية، الذي شهد إقبالًا محليًا ودوليًا.


وأضاف أن المؤتمر شهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات دولية بهدف دعم الابتكار الصحي، وتعزيز نظم الاعتماد والجودة، وتطوير برامج الصحة العامة وفق أحدث الدراسات العالمية ومنهجيات قياس أثر السياسات الصحية.

واختتم وزير الصحة كلمته بأن هذه النسخة من المؤتمر أصبحت نقطة تحول في صياغة سياسات متقدمة للسكان والصحة والتنمية البشرية في مصر والمنطقة، مضيفًا "لن ننتظر سنبدأ تنفيذ توصيات ومخرجات من الغد".

حضر الجلسة الختامية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد اللطيف وزيرالتربية و التعليم الفني، والدكتور نعمة سعيد عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وعدد من السفراء وممثلى الهيئات الدولي.

وزير الصحة المؤتمر العالمي للسكان الخدمات الصحية السيسي والصحة والتنمية البشرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

أون لاين في دقائق.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

أمطار

الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار غدا على هذه المناطق

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

حالة الطقس

عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة

البيض

هبوط كبير.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

جمال شعبان

خلوا بالكم .. جمال شعبان يكشف سبب وفاة الكابتن محمد صبري

مهندس الإسكندرية مع والدته

لغز المكالمة الغامضة.. والدة مهندس الإسكندرية تكشف السر وراء مقتل ابنها

ترشيحاتنا

الدكتور أسامة عبد الحي

نقيب الأطباء: بعض الدول لا تفرض غرامة على الطبيب إذا ارتكب خطأ وارد حدوثه

الدكتور أسامة عبد الحي

نقيب الأطباء: قانون المسؤولية الطبية في مصلحة المريض والدكتور

الفاشر

حاكم إقليم دارفور: حجم الفظائع في الفاشر أكبر مما ظهر بالإعلام

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام

أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

المزيد