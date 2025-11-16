وزير الصحة: الخدمات الصحية هي بوابة الاستدامة والتنمية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تعكس التزام الدولة المصريّة بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

ووجه عبدالغفار خلال الجلسة الختامية للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي، مساء اليوم، الشكر للرئيس السيسي على دعمه الكامل لهذا التجمع الدولي، الذي يُعد الأكبر من نوعه في المنطقة من حيث عدد المشاركين وتنوع الجهات الدولية الحاضرة.

الخدمات الصحية المتكاملة هي بوابة الاستدامة والتنمية

وشدد الوزير على أن أبرز التوصيات التي خرجت بها فعاليات المؤتمر تؤكد أن السكان والتنمية البشرية وجهان لعملة واحدة، وأن الخدمات الصحية المتكاملة هي بوابة الاستدامة والتنمية، وفق ما توصلت إليه أحدث الأبحاث المنشورة خلال 2024–2025 من منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، واليونيسف، والتي ركزت على العلاقة المباشرة بين جودة الرعاية الصحية ونمو الاقتصادات الناشئة.

وأشار إلى أن المؤتمر جدد التأكيد العلمي على أن التنمية البشرية ليست خيارًا، والصحة ليست رفاهية، بل استثمار اقتصادي واجتماعي مباشر، مدعومًا بتقارير دولية بيّنت أن كل دولار يُستثمر في تعزيز الصحة يحقق عائدًا يتراوح بين 4 إلى 7 دولارات في النمو والإنتاجية.

وأعلن أن الحكومة ستبدأ من الغد في تفعيل جميع التوصيات الصادرة عن المؤتمر، خاصة تلك المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة، والتحول الرقمي، وتطوير منظومات التأمين الصحي، وربطها بالمؤشرات العالمية الحديثة في جودة الخدمات.

كما أعلن أن النسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية ستكون فى الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر المقبل، موضحا أن النسخة الثالثة من المؤتمر شهدت مشاركة غير مسبوقة، حيث أكثر من 46 ألف مشارك من مختلف دول العالم، و198 ورشة عمل وجلسة نقاشية متخصصة، وأكثر من 32 وزيرًا ومسؤولًا حكوميًا رفيع المستوى، و120 جهة دولية منها منظمة الصحة العالمية، اليونيسف، البنك الدولي، وبرامج أممية متخصصة.

وأوضح أن المؤتمر ركز على عدة محاور منها اقتصاديات الخدمات الصحية، التحول الرقمي في المنظومات العلاجية، التغطية الصحية الشاملة، الصحة الإنجابية، استراتيجية تطوير القوى البشرية في القطاع الصحي، المنصات الرقمية للسياحة العلاجية، إطلاق المنتدى الأول للسياحة الصحية، الذي شهد إقبالًا محليًا ودوليًا.



وأضاف أن المؤتمر شهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات دولية بهدف دعم الابتكار الصحي، وتعزيز نظم الاعتماد والجودة، وتطوير برامج الصحة العامة وفق أحدث الدراسات العالمية ومنهجيات قياس أثر السياسات الصحية.

واختتم وزير الصحة كلمته بأن هذه النسخة من المؤتمر أصبحت نقطة تحول في صياغة سياسات متقدمة للسكان والصحة والتنمية البشرية في مصر والمنطقة، مضيفًا "لن ننتظر سنبدأ تنفيذ توصيات ومخرجات من الغد".

حضر الجلسة الختامية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد اللطيف وزيرالتربية و التعليم الفني، والدكتور نعمة سعيد عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وعدد من السفراء وممثلى الهيئات الدولي.