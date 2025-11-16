قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

وداعًا نجم الزمالك السابق.. «طارق أضا» يسلط الضوء على إرث محمد صبري الكروي

محمد صبرى
محمد صبرى
رباب الهواري

نعى الإعلامي محمد طارق أضا، الراحل محمد صبري، لاعب نادي الزمالك الأسبق، مؤكدًا أن صبري لم يحصل على حقه الكامل بعد اعتزاله كرة القدم، سواء في مسيرته كلاعب أو كمدرب.

ووجّه محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، كلمات مؤثرة، قائلًا إن الراحل كان من الشخصيات الكبيرة داخل المستطيل الأخضر، مشيرًا إلى أنه كان يمتلك مستوى فنيًا عاليًا بالإضافة إلى أخلاقه الرفيعة، التي تميزت بالأداء الراقي داخل الملعب، مؤكدًا أن الراحل كان يعتبر من أبرز الأسماء في الزمالك في فترة لعبه.

وأضاف محمد طارق أضا أن صبري لم يكن فقط لاعبًا مميزًا، بل كان يتحلى بمواصفات أخلاقية تجعله نموذجًا يحتذى به، مؤكدًا أنه كان أحد اللاعبين الذين أثروا إيجابيًا في الفريق وعلى المستوى الجماهيري.

وواصل محمد طارق أضا التأكيد على ضرورة منح الراحل محمد صبري حقوقه كاملة، خاصة في الفترة الحالية التي تلت وفاته، وطالب الجماهير والإعلام بمنح أسرة الراحل الدعم والاهتمام الذي يستحقه، كما وجّه رسالة خاصة لعائلة صبري، معبرًا عن تمنياته لهم بالصبر والسلوان، قائلًا: "وداعًا محمد صبري، فمستوى عطائك داخل الملعب وأخلاقك ستظل خالدة في قلوب محبيك."

محمد صبرى الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

