هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. دينا أبو الخير توضح الحقيقة| فيديو

أكدت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير، أن الدعاء من أهم الوسائل التي تربط الإنسان بخالقه، ويجب أن يكون مصحوبًا بالشكر والحمد لله في كل الأوقات، سواء في السراء أو الضراء.

وأضافت دينا أبو الخير، خلال تقديمها برنامج "وللنساء نصيب"، المذاع على قناة صدى البلد، أن بداية الدعاء بـ"الحمد لله رب العالمين"؛ يُعلِّم الإنسان أهمية التأدب مع الله، فـ"الحمد لله" تعبر عن شكرنا على النعم الكثيرة التي نحظى بها يوميًا، رغم تقصيرنا أحيانًا في الثناء عليه.

وأكدت أن قوله- تعالى-: "الرحمن الرحيم" يذكر المؤمنين برحمة الله الواسعة التي تشمل جميع عباده، وخاصة المؤمنين المتقين، وهي بمثابة الشفاء والرقية الشرعية وفقا لما ورد عن النبي.

وتابعت: الآية الكريمة "مالك يوم الدين" تعكس سيادة الله في يوم القيامة، وأنه لا دخول للجنة ولا نار إلا بأمره، مشددة على أن العبادة والاستعانة بالله وحده هي الأساس في حياة المسلم.

وأوضحت أن الدعاء "اهدنا الصراط المستقيم" يوجه الإنسان للسير على الطريق المستقيم في الدنيا، ويمثل أيضًا طريق النجاة يوم القيامة، مؤكدة أن الصراط المستقيم يوصل إلى جنات النعيم لمن يسعى للخير ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

كما لفتت إلى أن الدعاء بالصراط المستقيم يشمل السعي ليكون الإنسان من الفئة الناجية التي تتبع الحق، بعيدًا عن الضالين والمغضوب عليهم، وأن الالتزام بالطاعة لله واتباع الرسول يساعد على تحقيق الهداية والفلاح في الدنيا والآخرة.

واختتمت الداعية حديثها بأن كل من يسمع هذا الدعاء ويفهم معناه؛ يمكن أن يكون بداية لتحول إيجابي في حياته، مشيرة إلى أن نور البصيرة الذي يضيء القلب من فهم الدعاء؛ يغير مصير الإنسان ويجعله أكثر قربًا من الله.