دينا أبو الخير توضح حكم الشبكة والهدايا بعد فسخ الخطوبة

قالت الإعلامية دينا أبو الخير إن فترة الخطوبة لا تعد عقدا شرعيا يفيد بالزواج، وإنما هي مجرد وعد بالزواج، وتُحدد خلالها الحدود الشرعية والأخلاقية بين الطرفين، مشددة على ضرورة إدارتها بوعي والتزام.

وأضافت أبو الخير، خلال تقديمها برنامج «وللنساء نصيب» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن رَدّ الشبكة والهدايا “واجب على العروس”؛ في حال فسخ الخطوبة، حتى وإن كان الخاطب هو من بادر بإنهائها.

وأوضحت أن الهدايا الخاصة بتجهيز منزل الزوجية أو الشقة، يجب ردها أيضًا إلى الخاطب؛ باعتبارها متعلقة بعقد الزواج "الذي لم يتم"، بينما لا يُشترط رد ما أُنفِق على العزومات والطعام؛ لأنها تُعد من المجاملات الاجتماعية التي لا ترد عادة.

وشددت على أن مرحلة الخطوبة هي “فترة تعارف” هدفها التأكد من مدى التوافق بين الطرفين، وليست زواجا شرعيا يترتب عليه حقوق أو واجبات الزوجية.