دينا أبو الخير: الأبناء يدفعون ثمن أخطاء الكبار بعد الطلاق

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، أن الأبناء هم أكثر من يدفع ثمن الخلافات الزوجية والطلاق، مشددة على ضرورة أن يتعامل الآباء والأمهات برحمة وعدل مع أبنائهم، وألا يجعلوا من الخلافات الشخصية ساحة لإيذاء الأطفال نفسيًا أو اجتماعيًا.

قالت الدكتورة دينا أبو الخير، خلال تقديم برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الأمانة التي استرعاها الله على الآباء والأمهات عظيمة جدًا، موضحة أن الأم التي تصبر على تربية أولادها، حتى في ظل غياب الأب، لها أجر عظيم، وتزاحم النبي في الجنة لأنها منعت أبناءها من التعرض لصور الظلم والقهر التي تترك أثرًا عميقًا في النفس.

وأوضحت الدكتورة دينا أبو الخير، أن الظلم الذي يعيشه الأبناء لا يُنسى بسهولة، بل يترسخ في الذاكرة، وينعكس لاحقًا على سلوكهم، فيتحول بعضهم إلى أشخاص يعيدون إنتاج القسوة نفسها التي عاشوها، مشيرة إلى أن بعض الجرائم التي يرتكبها المراهقون تكون نتيجة تراكمات نفسية نشأت من سوء معاملة الوالدين أو التفكك الأسري.