البنوك تبدأ إخطار العملاء بتحديث التوقيت الشتوي.. تفاصيل
حديث العالم عن المتحف المصري الكبير.. وسائل إعلام عربية ودولية تتغنى بـ "المشروع الحضاري"
الذهب يتراجع محليا وعالميا مع تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة
بنبرة الحرب .. نتنياهو يأمر قوات الاحتلال بتنفيذ ضربات قوية في غـزة
الفريق أسامة ربيع: انتظام حركة الملاحة بقناة السويس بعد جنوح ناقلة نفط
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء أمر الجيش بتنفيذ ضربات قوية على قطاع غزة فورا
محمد صلاح يطارد إنجازا تاريخيا أمام كريستال بالاس
تحذيرات من الإفراط في تناول شاي الفقاعات Bubble Tea.. مخاطر خفية
رئيس وزراء إثيوبيا: لن نبقى دولة حبيسة والوصول للبحر الأحمر حتمي
رغم تراجع المستوى التهديفي.. محمد صلاح يتفوق في صناعة الفرص بالدوري الإنجليزي
أرخص 5 سيارات صينية في مصر بالأسعار والمواصفات
محافظ سوهاج لرئيس الحي: ارفع كل الإشغالات دي مش لازم أنزل بنفسي وأشوف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

دينا أبو الخير: الأبناء يدفعون ثمن أخطاء الكبار بعد الطلاق

دينا أبو الخير
دينا أبو الخير

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، أن الأبناء هم أكثر من يدفع ثمن الخلافات الزوجية والطلاق، مشددة على ضرورة أن يتعامل الآباء والأمهات برحمة وعدل مع أبنائهم، وألا يجعلوا من الخلافات الشخصية ساحة لإيذاء الأطفال نفسيًا أو اجتماعيًا.

قالت الدكتورة دينا أبو الخير، خلال تقديم برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الأمانة التي استرعاها الله على الآباء والأمهات عظيمة جدًا، موضحة أن الأم التي تصبر على تربية أولادها، حتى في ظل غياب الأب، لها أجر عظيم، وتزاحم النبي في الجنة لأنها منعت أبناءها من التعرض لصور الظلم والقهر التي تترك أثرًا عميقًا في النفس.

وأوضحت الدكتورة دينا أبو الخير، أن الظلم الذي يعيشه الأبناء لا يُنسى بسهولة، بل يترسخ في الذاكرة، وينعكس لاحقًا على سلوكهم، فيتحول بعضهم إلى أشخاص يعيدون إنتاج القسوة نفسها التي عاشوها، مشيرة إلى أن بعض الجرائم التي يرتكبها المراهقون تكون نتيجة تراكمات نفسية نشأت من سوء معاملة الوالدين أو التفكك الأسري.

دينا أبو الخير داعية المراهقون

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

قوات الاحتلال الاسرائيلية

تبادل إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي

ترامب ينتقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي: غير كفء

أرشيفية

جيش الاحتلال الإسرائيلي: حماس لديها جثث بحوزتها لكنها لا تفرج عنها

لدغة قاتلة.. وفاة طفل أردني بسبب «ذبابة الرمل السوداء» وتحذيرات من مخاطرها

تعرض طفل اردني إلى لدغة ذبابة الرمل السوداء يسبب في وفاته
بذور غير متوقعة تعالج القلب والكوليسترول.. تفاصيل

بذور اليقطين
ملكة الأمان.. سعر مواصفات فولفو ‏S80‎‏ موديل 2014‏

فولفو ‏S80‎‏ موديل 2014
تحذيرات من الإفراط في تناول شاي الفقاعات Bubble Tea.. مخاطر خفية

مخاطر الإفراط في استهلاك حبوب البوبا شاي الفقاعات
400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

