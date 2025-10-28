قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تلميذ يكسر أسنان زميله بمدرسة في القليوبية بسبب تكليف من معلمة
ماذا يحدث لكبار السن عند شرب القهوة؟ دراسات تكشف الفوائد والمخاطر
عارفيني وهيفضحوني.. مرتكب جريمة الهرم يبرر قـ.تله للأطفال الثلاثة بعد أمهم
بريطانيا توقع صفقات استثمارية بـ6.4 مليار جنيه مع السعودية
اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟
مصر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الشاطئية للقدرات الرياضية بتركيا
محمد السيد يطلب 10 ملايين جنيه سنويًا لتجديد عقده مع الزمالك
مصدر مسؤول لـ"صدى البلد": الطب البيطري بسوهاج يدشن خطة عاجلة لمكافحة الكائنات المفترسة
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف رفح الفلسطينية
تاون جاس : لا تنزعجوا من رائحة الغاز بعد العاشرة مساء اليوم الثلاثاء
الجامعة العربية تدين الجرائم المروعة ضد المدنيين في الفاشر وتدعو إلى وقف فوري للقتال
فتح: مصر تبذل جهدا كبيرا لضمان استكمال تنفيذ الاتفاق ومنع العودة إلى الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

واتساب يعلن حذف ملايين الحسابات ويحذر المستخدمين.. ما القصة؟

واتساب
واتساب
أحمد أيمن

في ظل الانتشار الهائل لتطبيق واتساب، الذي تمتلكه شركة ميتا ويستخدمه أكثر من ملياري شخص حول العالم، أطلقت المنصة إجراءات جديدة وصارمة لمواجهة السلوكيات المخالفة داخل التطبيق. 

معتمدًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي، يسعى واتساب لرصد التجاوزات بشكل استباقي لتعزيز الأمان وحماية الخصوصية للمستخدمين.

تحذير هام لمستخدمي واتساب

بحسب تقارير تقنية عالمية، تم التأكيد على أن واتساب يعتمد حاليًا على خوارزميات تحليل سلوكية متقدمة لمتابعة أنماط استخدام التطبيق، وهذا يتم دون الحاجة للاطلاع على محتوى الرسائل المشفرة. تُستخدم هذه الأنظمة لاكتشاف الأنشطة المشبوهة والتعامل معها بشكل فوري.

تشير الإحصائيات إلى أن التطبيق يقوم بحظر ملايين الحسابات شهريًا لأسباب تتعلق بمخالفات متنوعة. قد يبدو بعض هذه الأسباب بسيطًا للمستخدمين، إلا أنه يُعتبر انتهاكًا مباشرًا لسياسات واتساب الرسمية.

أكدت شركة ميتا أن واتساب لا يقوم بالاطلاع على محتوى الرسائل المشفرة، لكنه يستخدم خوارزميات متطورة لتحليل السلوك الرقمي للمستخدمين بهدف رصد الأنشطة المخالفة. 

وتمت الإشارة إلى أن سياسة الشركة تقوم على "عدم التساهل" مع أي تجاوزات تهدد أمان التطبيق أو تنتهك حقوق المستخدمين.

ما أسباب حظر حسابات واتساب؟

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى حظر حسابات المستخدمين على واتساب، ومن أبرزها:

إضافة أشخاص إلى مجموعات دون إذنهم: إدخال مستخدمين إلى مجموعات واتساب دون موافقتهم يُعتبر انتهاكًا للخصوصية. تكرار الشكاوى حول هذا السلوك يؤدي إلى إغلاق الحساب نهائيًا.

الرسائل المزعجة (Spam): إرسال الرسائل العشوائية أو الإعلانات المكررة هو واحد من الأسباب الأكثر انتشارًا للحظر. فقد أشارت بيانات من مصادر موثوقة إلى أن 7.4 مليون حساب تم تعطيلها في شهر واحد فقط لهذا السبب.

استخدام تطبيقات معدلة: تطبيقات مثل GB WhatsApp أو WhatsApp Plus هي نسخ غير رسمية تفتقر لمعايير الأمان الخاصة بالنسخة الأصلية. وبذلك، يتعرض المستخدمون الذين يعتمدون عليها للحظر الفوري.

إعادة توجيه الرسائل بشكل مفرط: إرسال نفس الرسالة لعدد كبير من الأشخاص في وقت قصير يُعتبر سلوكًا يشبه نشاط “الروبوتات”، وقد يؤدي ذلك إلى إيقاف الحساب تلقائيًا.

نشر محتوى مخالف أو مضلل: تداول رسائل تحتوي على تحريض، أو أخبار كاذبة، أو محتوى غير قانوني يؤدي إلى الحظر المباشر، خاصة عند تلقي عدد كبير من البلاغات ضد المستخدم.

واتساب تحديث واتساب تطبيق واتساب تحديث واتساب الجديد حظر حسابات واتساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

فعاليات «أسبوع الدعوة الإسلامية الثالث عشر»

البحوث الإسلامية: الإيمان بوجود الخالق فطرة إنسانية راسخة تظهر في الشدائد

أذكار المساء

أذكار المساء كاملة ومكتوبة.. ردد أدعية النبي تمنحك السكينة طوال الليل

جانب من الاختبارات

الجامع الأزهر يواصل إجراء اختبارات مسابقة حفظ القرآن بمحافظات المتسابقين

بالصور

ماذا يحدث لكبار السن عند شرب القهوة؟ دراسات تكشف الفوائد والمخاطر

شرب القهوة عند كبار السن
شرب القهوة عند كبار السن
شرب القهوة عند كبار السن

هل تشتري سيارة الآن أم تنتظر لنهاية العام؟.. خبير يكشف وضع السوق

شراء سيارة
شراء سيارة
شراء سيارة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا
بيتزا
بيتزا

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

المزيد