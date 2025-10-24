قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رمضان صبحي على رادار الزمالك مجددًا في الانتقالات الشتوية
فيريرا يعتمد على محمد عواد حارسًا أساسياً للزمالك أمام ديكيداها
خطيب المسجد الحرام: لم ينزل الله مثلها في التوراة والإنجيل ولا الزبور
آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025
اخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 24-10-2025
استثمارات أوروبية بـ5 مليارات يورو ودعم لموقف مصر في قضايا الإقليم
الكرملين: بوتين لا يستبعد عقد قمة روسية أمريكية في المستقبل
الزراعة: جمع وكبس أكثر من 800 ألف طن من قش الأرز
الجيش النيجيري يقتل نحو 50 مسلحا من جماعة بوكو حرام
محاولة إضفاء مشروعية على المخالفات..الرى تكشف سبب غمر أراضي طرح النهر بالمياه
روبيو: لا بديل عن خطة ترامب بشأن غزة وضم الضفة الغربية يهدد السلام
الأوراق المطلوبة وطريقة عمل قيد عائلي من المنزل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
روسيا تفرض "MAX" على مواطنيها.. ماذا عن واتساب وتيليجرام؟

MAX
MAX
شيماء عبد المنعم

تسعى روسيا لدفع جميع مواطنيها لتنزيل التطبيق الوطني الجديد MAX، والذي يوصف بأنه "سوبر تطبيق" شامل. 

ويأتي هذا التطبيق المدعوم من الدولة كجزء من مبادرة أوسع لتعزيز التكنولوجيا المحلية، حيث يهدف لتجميع جميع احتياجات المستخدم الرقمية اليومية في منصة واحدة، على غرار تطبيقات عالمية مثل WeChat وواتساب

وتروج الحكومة الروسية للتطبيق بشكل مكثف عبر اللوحات الإعلانية والمدارس، كما يتم تثبيته مسبقا على الهواتف الجديدة.

ووفقا للشركة المالكة للتطبيق، فقد أنشأ أكثر من 45 مليون شخص حسابا على MAX، أي ما يعادل نحو ثلث سكان روسيا، ويستخدم التطبيق يوميا نحو 18 مليون شخص في المتوسط.

قيود الاستخدام

تم إطلاق MAX في مارس، ولا يمكن تثبيته إلا باستخدام أرقام هواتف روسية أو بيلاروسية، حيث تم حظر شرائح SIM الافتراضية والتسجيل من خارج هذه الدول. 

وهذا يعني عمليا أن الروس المقيمين في الخارج لن يتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم إلا إذا امتلكوا رقما روسيا أو بيلاروسيا.

وفي أغسطس، أعلنت الحكومة الروسية أن MAX، الذي سيتم دمجه مع الخدمات الحكومية، سيكون من بين التطبيقات الإلزامية المثبتة مسبقا على جميع "الأجهزة" بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المباعة في روسيا اعتبارا من 1 سبتمبر.

جزء من "الإنترنت السيادي" الروسي

يعد إطلاق هذا "السوبر تطبيق" أحدث خطوات الرئيس فلاديمير بوتين لتشديد السيطرة على الإنترنت داخل البلاد.

ويعمل الكرملين على نقل الروس إلى ما يسمى بـ"الإنترنت السيادي"، وهو عالم رقمي منفصل عن التكنولوجيا الغربية. 

ومن المقرر أيضا تثبيت تطبيق روسي لمشاهدة القنوات التلفزيونية الحكومية LIME HD TV مسبقا على جميع التلفزيونات الذكية المباعة في روسيا بدءا من 1 يناير 2026، ليتيح للمواطنين متابعة القنوات الحكومية مجانا.

قيود على واتساب وتيليجرام

يأتي هذا الدفع نحو التطبيقات المحلية بعد إعلان روسيا عن قيود على بعض المكالمات عبر واتساب وتيليجرام، متهمة تلك المنصات الأجنبية بعدم مشاركة المعلومات مع السلطات في قضايا الاحتيال والإرهاب.

وكان مستخدمي واتساب يصل عددهم في شهر يوليو إلى 97.3 مليون مستخدم في روسيا، بينما وصل تيليجرام إلى 90.8 مليون مستخدم. 

وأظهر تقرير Mediascope أن تطبيق VK Messenger هو ثالث أكثر تطبيقات المراسلة استخداما في يوليو بعدد مستخدمين بلغ 17.9 مليون. 

ومن الجدير بالذكر أن الشركة المطورة لـ MAX هي نفس الشركة الحكومية التي تملك VK.

بيانات المستخدم وحماية الخصوصية

نفى الإعلام الحكومي المزاعم بأن MAX تطبيق للتجسس، مؤكدا أن التطبيق يمتلك صلاحيات أقل للوصول إلى بيانات المستخدم مقارنة بـ واتساب وتيليجرام.

