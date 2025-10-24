أخبار التكنولوجيا| واتساب يطلق ميزة غامضة قد تنقذك من فخاخ المحتالين.. آبل تخفض إنتاج iPhone Air بشكل غير مسبوق

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

احترس.. واتساب يطلق ميزة غامضة قد تنقذك من فخاخ المحتالين

أعلنت شركة “ميتا” عن تحديثات أمان جديدة لتطبيق واتساب تهدف إلى تقليل الاحتيالات عبر الإنترنت.


عرض محدود وتحفيز غير مسبوق.. بيربلكستي تنافس متصفح ChatGPT Atlas

قامت شركة بيربلكستي AI، بزيادة مكافأة الإحالة لمتصفح Comet من 2 دولار إلى 3 دولارات لكل دعوة ناجحة، في خطوة يبدو أنها رد مباشر على إطلاق متصفح ChatGPT Atlas من OpenAI.

صدمة لعشاق آيفون.. آبل تخفض إنتاج iPhone Air بشكل غير مسبوق

في بداية عام 2025، كانت هناك ضجة كبيرة حول الهواتف النحيفة، حيث أطلقت سامسونج وآبل أنحف هواتفهما الرائدة على الإطلاق.

ميتا تسرح 600 موظف من مختبر الذكاء الاصطناعي

أفاد تقرير نشرته وكالة Axios، أن شركة "ميتا" ستسرح نحو 600 موظف من مختبرها للذكاء الاصطناعي، وذلك في خطوة وصفها الخبراء بأنها تعكس تحولا كبيرا في كيفية إدارة الشركة لطموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

بعد قرار ميتا الصادم.. واتساب يودع مساعدي الذكاء الاصطناعي الخارجيين

أعلنت شركة “ميتا”، عن قرارها بمنع تشغيل المساعدين الذكاء الاصطناعي من الأطراف الثالثة داخل تطبيق واتساب، بدءا من 15 يناير 2026.

تلفزيون سامسونج يجيب على أسئلتك.. إليك السر وراء التحديث الجديد

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق تطبيق Perplexity TV على تلفزيونات 2025 الذكية، مما يوفر للمستخدمين إجابات فورية مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي وتجربة بحث تفاعلية مباشرة على شاشة التلفاز.

من الطلب الكبير إلى الأرقام القياسية.. آيفون 17 يحقق مفاجآت غير متوقعة

أفاد تقرير جديد بإنه من المتوقع أن تلعب سلسلة آيفون 17 الجديدة دورا محوريا في مساعدة شركة آبل على تجاوز توقعات وول ستريت لأرباح الربع الرابع المقبل.

ثورة في واتساب.. قريبا يمكنك المراسلة بدون الحاجة لرقم هاتف

 

من المتوقع أن يشهد تطبيق واتساب قريبا تغييرا كبيرا في طريقة عمله

شريحة M5 تغير قواعد اللعبة.. 5 أسرار وراء ماك بوك برو الجديد من آبل

أطلقت شركة آبل، رسميا جهاز MacBook Pro الجديد بمعالج M5 في الهند، مما يمثل واحدة من أبرز الترقيات في سلسلة أجهزة ماك لهذا العام.

