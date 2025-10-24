أخبار التكنولوجيا| واتساب يطلق ميزة غامضة قد تنقذك من فخاخ المحتالين.. آبل تخفض إنتاج iPhone Air بشكل غير مسبوق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت شركة “ميتا” عن تحديثات أمان جديدة لتطبيق واتساب تهدف إلى تقليل الاحتيالات عبر الإنترنت.

قامت شركة بيربلكستي AI، بزيادة مكافأة الإحالة لمتصفح Comet من 2 دولار إلى 3 دولارات لكل دعوة ناجحة، في خطوة يبدو أنها رد مباشر على إطلاق متصفح ChatGPT Atlas من OpenAI.

في بداية عام 2025، كانت هناك ضجة كبيرة حول الهواتف النحيفة، حيث أطلقت سامسونج وآبل أنحف هواتفهما الرائدة على الإطلاق.

أفاد تقرير نشرته وكالة Axios، أن شركة "ميتا" ستسرح نحو 600 موظف من مختبرها للذكاء الاصطناعي، وذلك في خطوة وصفها الخبراء بأنها تعكس تحولا كبيرا في كيفية إدارة الشركة لطموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

أعلنت شركة “ميتا”، عن قرارها بمنع تشغيل المساعدين الذكاء الاصطناعي من الأطراف الثالثة داخل تطبيق واتساب، بدءا من 15 يناير 2026.

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق تطبيق Perplexity TV على تلفزيونات 2025 الذكية، مما يوفر للمستخدمين إجابات فورية مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي وتجربة بحث تفاعلية مباشرة على شاشة التلفاز.

أفاد تقرير جديد بإنه من المتوقع أن تلعب سلسلة آيفون 17 الجديدة دورا محوريا في مساعدة شركة آبل على تجاوز توقعات وول ستريت لأرباح الربع الرابع المقبل.

من المتوقع أن يشهد تطبيق واتساب قريبا تغييرا كبيرا في طريقة عمله

أطلقت شركة آبل، رسميا جهاز MacBook Pro الجديد بمعالج M5 في الهند، مما يمثل واحدة من أبرز الترقيات في سلسلة أجهزة ماك لهذا العام.