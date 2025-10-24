قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار
الأوقاف تواصل نهضتها في بيوت الله.. اليوم افتتاح 17 مسجدا جديدا
طريقة التقديم فى حج الجمعيات الأهلية
رئيس الإكوادور: حاولوا تسميمي بالشوكولاتة والمربى
الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة إيجل نوار.. وغياب 6 لاعبين
واشنطن: لن نتسامح مع أي تحركات إسرائيلية مفاجئة في غزة
الحبس سنة عقوبة استخدام مواد حارقة أو كاوية بهدف ترويع المواطنين
للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد
الصحة تعلن خطة طبية شاملة لضمان سلامة الزوار خلال افتتاح المتحف المصري الكبير
هل يجب إغلاق المحلات التجارية وقت صلاة الجمعة؟.. الإفتاء توضح
مسؤول فلسطيني لصدى البلد: لا توجد بوادر أو نقاشات داخل إسرائيل لإطلاق سراح البرغوثي
تكنولوجيا وسيارات

شريحة M5 تغير قواعد اللعبة.. 5 أسرار وراء ماك بوك برو الجديد من آبل

شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة آبل، رسميا جهاز MacBook Pro الجديد بمعالج M5، مما يمثل واحدة من أبرز الترقيات في سلسلة أجهزة ماك لهذا العام. 

يعد جهاز MacBook Pro الجديد المزود بشريحة M5 قفزة هائلة في الأداء والكفاءة وقدرات الذكاء الاصطناعي، مما يجعله الكمبيوتر المحمول الأكثر تقدما من آبل حتى الآن، إليك خمس نقاط رئيسية يجب أن تعرفها قبل شراء هذا الجهاز.

1. مدعوم بشريحة M5 الجديدة من آبل:

أبرز ما في جهاز MacBook Pro الجديد هو شريحة M5 من آبل، التي توفر أداء أسرع للمعالج CPU ووحدة المعالجة الرسومية GPU مع الحفاظ على كفاءة الطاقة العالية. 

تم تصنيع الشريحة باستخدام تقنية 3 نانومتر المتقدمة، ما يجعلها مثالية للمهام المعقدة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وهي مثالية للمحترفين المبدعين والمطورين والمستخدمين المتقدمين.

جهاز MacBook Pro الجديد

2. متوفر بعدة إصدارات:

أطلقت آبل جهاز MacBook Pro M5 بحجمين هما 14 بوصة و 16 بوصة، مع توافره بإصدارات قياسية وفاخرة. 

يمكن للمستخدمين الاختيار بين نسختين: M5 Pro و M5 Max، حسب احتياجاتهم في الأداء، الإصدار القياسي M5 يقدم أداء متوازنا، بينما يقدم إصدار M5 Max طاقة استثنائية لتحرير الفيديو، وتصميم ثلاثي الأبعاد، وأعباء العمل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

3. تحسينات في العرض والتصميم:

حافظ جهاز MacBook Pro الجديد على شاشة Liquid Retina XDR، ولكن مع تحسينات في السطوع ودقة الألوان. 

كما استمر التصميم في كونه أنيقا واحترافيا، مع خيارات ألوان جديدة، بما في ذلك اللون الأزرق السماوي الذي يتوقع أن يظهر لأول مرة مع هذا الجيل. 

يستمر الهيكل المصنوع من الألومنيوم في استخدام مواد معاد تدويرها بنسبة 100%، تماشيا مع أهداف آبل في الاستدامة.

4. تكامل الذكاء الاصطناعي وعمر البطارية المحسن:

تم تصميم شريحة M5 مع محرك Neural Engine من آبل لتحسين قدرات الذكاء الاصطناعي على الجهاز، بما في ذلك تحرير الصور بسرعة، والنقل النصي في الوقت الفعلي، وتحسين أداء التطبيقات. 

وعلى الرغم من زيادة الأداء، تدعي آبل أن جهاز MacBook Pro الجديد يوفر عمر بطارية يصل إلى 22 ساعة، مما يضمن للمستخدمين القدرة على العمل أو الإبداع طوال اليوم دون الحاجة إلى شحن الجهاز.

5. السعر:

يبدأ سعر MacBook Pro M5 من 2000 دولار لنموذج 14 بوصة، بينما يبدأ سعر نموذج 16 بوصة من حوالي 2500 دولار، حسب التكوين.

