الخطيب: الأهلي صاحب الفضل على الجميع.. وحققنا نجاحات كبيرة
نسف حل الدولتين.. بيان شديد اللهجة من الإمارات ضد قرار الكنيست الإسرائيلي
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات
الخميس المقبل.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
مندوب مصر بالأمم المتحدة: نحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام
الصين تدعو لاتباع الرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية" بشأن الأزمة الإنسانية في فلسطين
وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يناقشان تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر
عبير الشرقاوي توضح حقيقة انتشار شائعة وفاة والدها غضبان عليها
إنتر ميامي يعلن تجديد عقد ميسي 3 سنوات
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
رئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد يستقبل الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي
هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديقي؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
عرض محدود وتحفيز غير مسبوق.. بيربلكستي تنافس متصفح ChatGPT Atlas

متصفح Comet
متصفح Comet
شيماء عبد المنعم

قامت شركة بيربلكستي AI، بزيادة مكافأة الإحالة لمتصفح Comet من 2 دولار إلى 3 دولارات لكل دعوة ناجحة، في خطوة يبدو أنها رد مباشر على إطلاق متصفح ChatGPT Atlas من OpenAI. 

هذا التحديث، الذي تم تقديمه كعرض محدود من بيربلكستي، يهدف إلى جذب مستخدمين جدد في وقت يشهد فيه سوق المتصفحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي منافسة شديدة.

كيفية عمل برنامج الإحالة الجديد


يمكن لمستخدمي Comet الآن إنشاء رابط إحالة فريد مباشرة من واجهة المتصفح. 

بمجرد أن يقوم المدعو بالتسجيل وإكمال أول مهمة ذكاء اصطناعي ضمن Comet، يحصل المحيل على مكافأة قدرها 3 دولارات. 

في المقابل، يحصل المدعو على شهر مجاني من خدمة Comet Pro، التي توفر ميزات متميزة مثل استجابات أسرع، ومعالجة أولوية، وحدود استفسار موسعة.

الفرق الرئيسي بين هذا النظام وبرامج الإحالة الأخرى هو أن مكافأة Comet تمنح بناء على التفاعل الفعلي، أي إتمام مهمة ذكاء اصطناعي حقيقية، وليس مجرد التسجيل فقط.

يساعد ذلك بيربلكستي في ضمان أن المستخدمين الجدد يصبحون نشطين فعلا بدلا من الاكتفاء بالتسجيل السلبي.

الوصول المجاني إلى Comet Pro للمستخدمين الجدد

يستمر عرض Comet Pro في توفير شهر كامل من الوصول المجاني للميزات المتميزة دون الحاجة إلى إدخال تفاصيل الدفع مقدما. 

تم تصميم هذا العرض للمحترفين والطلاب والباحثين الذين يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في تحليل البيانات، والتلخيص، والعمل الأكاديمي أو الإبداعي. 

ويهدف العرض إلى منح المستخدمين فرصة لتجربة أداء Comet العالي قبل اتخاذ قرار الاشتراك.

عرض محدود المدة

بينما لم تكشف بيربلكستي عن موعد انتهاء مكافأة الإحالة الجديدة بقيمة 3 دولارات، فقد وصفتها الشركة بأنها حافز محدود المدة. 

يبدو أن الهدف من ذلك هو تشجيع المستخدمين الحاليين على مشاركة الإحالات بسرعة لتعظيم أرباحهم وزيادة ظهور Comet خلال فترة النمو الحاسمة هذه.

السياق السوقي والمنافسة

يأتي هذا التوقيت، الذي يتبع إطلاق OpenAI لمتصفح ChatGPT Atlas، ليبرز النية الاستراتيجية لشركة بيربلكستي في الحفاظ على زخمها في قطاع سريع التطور. 

مع جذب متصفح Atlas الانتباه بسبب دمجه للبحث على الويب في الوقت الحقيقي وميزات التلخيص، يركز فريق بيربلكستي على توسيع قاعدة مستخدمي Comet من خلال المكافآت المالية والوصول إلى Comet Pro بدون مخاطر.

من خلال دمج المكافآت المالية مع مزايا التجربة العملية، تضع Perplexity Comet كبديل تنافسي لمتصفح ChatGPT Atlas، مما يشير إلى أن حرب المتصفحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد بدأت للتو.

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

امام عاشور

بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

ارشيفية

البحث عن سارقي حمولة سيارة سجائر في أبو النمرس

محكمة

رغم عدول الطالبة عن أقوالها..تجديد حبس مدير المدرسة المتحرش في شبين القناطر

السائق الذي تم ضبطه بسوهاج

الداخلية لا تتهاون.. ضبط سائق ميكروباص عقب ظهوره في فيديو صادم بسوهاج

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

محمد صلاح

تصرف مفاجئ من محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

