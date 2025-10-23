عرض محدود وتحفيز غير مسبوق.. بيربلكستي تنافس متصفح ChatGPT Atlas

قامت شركة بيربلكستي AI، بزيادة مكافأة الإحالة لمتصفح Comet من 2 دولار إلى 3 دولارات لكل دعوة ناجحة، في خطوة يبدو أنها رد مباشر على إطلاق متصفح ChatGPT Atlas من OpenAI.

هذا التحديث، الذي تم تقديمه كعرض محدود من بيربلكستي، يهدف إلى جذب مستخدمين جدد في وقت يشهد فيه سوق المتصفحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي منافسة شديدة.

كيفية عمل برنامج الإحالة الجديد



يمكن لمستخدمي Comet الآن إنشاء رابط إحالة فريد مباشرة من واجهة المتصفح.

بمجرد أن يقوم المدعو بالتسجيل وإكمال أول مهمة ذكاء اصطناعي ضمن Comet، يحصل المحيل على مكافأة قدرها 3 دولارات.

في المقابل، يحصل المدعو على شهر مجاني من خدمة Comet Pro، التي توفر ميزات متميزة مثل استجابات أسرع، ومعالجة أولوية، وحدود استفسار موسعة.

الفرق الرئيسي بين هذا النظام وبرامج الإحالة الأخرى هو أن مكافأة Comet تمنح بناء على التفاعل الفعلي، أي إتمام مهمة ذكاء اصطناعي حقيقية، وليس مجرد التسجيل فقط.

يساعد ذلك بيربلكستي في ضمان أن المستخدمين الجدد يصبحون نشطين فعلا بدلا من الاكتفاء بالتسجيل السلبي.

الوصول المجاني إلى Comet Pro للمستخدمين الجدد

يستمر عرض Comet Pro في توفير شهر كامل من الوصول المجاني للميزات المتميزة دون الحاجة إلى إدخال تفاصيل الدفع مقدما.

تم تصميم هذا العرض للمحترفين والطلاب والباحثين الذين يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في تحليل البيانات، والتلخيص، والعمل الأكاديمي أو الإبداعي.

ويهدف العرض إلى منح المستخدمين فرصة لتجربة أداء Comet العالي قبل اتخاذ قرار الاشتراك.

عرض محدود المدة

بينما لم تكشف بيربلكستي عن موعد انتهاء مكافأة الإحالة الجديدة بقيمة 3 دولارات، فقد وصفتها الشركة بأنها حافز محدود المدة.

يبدو أن الهدف من ذلك هو تشجيع المستخدمين الحاليين على مشاركة الإحالات بسرعة لتعظيم أرباحهم وزيادة ظهور Comet خلال فترة النمو الحاسمة هذه.

السياق السوقي والمنافسة

يأتي هذا التوقيت، الذي يتبع إطلاق OpenAI لمتصفح ChatGPT Atlas، ليبرز النية الاستراتيجية لشركة بيربلكستي في الحفاظ على زخمها في قطاع سريع التطور.

مع جذب متصفح Atlas الانتباه بسبب دمجه للبحث على الويب في الوقت الحقيقي وميزات التلخيص، يركز فريق بيربلكستي على توسيع قاعدة مستخدمي Comet من خلال المكافآت المالية والوصول إلى Comet Pro بدون مخاطر.

من خلال دمج المكافآت المالية مع مزايا التجربة العملية، تضع Perplexity Comet كبديل تنافسي لمتصفح ChatGPT Atlas، مما يشير إلى أن حرب المتصفحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد بدأت للتو.