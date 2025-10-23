قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

تعاون بين سامسونج و Perplexity لإتاحة الذكاء الاصطناعي في أجهزة التلفاز

تطبيق Perplexity TV
تطبيق Perplexity TV
لمياء الياسين

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن إطلاق تطبيق Perplexity TV، وهو أول تطبيق تلفزيوني مُدعّم بتقنية Perplexity AI في السوق. 

تطبيق Perplexity TV

يُطوّر تطبيق Perplexity TV تطبيق Vision AI Companion من سامسونج ، الذي يُقدّم دعمًا ذكيًا وتوليديًا للذكاء الاصطناعي لأكبر الشاشات المُشتركة، ويُقدّم تجربة جديدة ومبتكرة مُدعّمة بالذكاء الاصطناعي تُساعد المستخدمين على العثور بسرعة على ما يبحثون عنه واكتشاف مُفضّلاتهم الجديدة.

يعد Perplexity هو محرك إجابات يعمل بالذكاء الاصطناعي ويستمد من مصادر موثوقة في الوقت الفعلي، ويجيب على الأسئلة بدقة، ويقوم بأبحاث عميقة، ويقترح أسئلة إضافية تسمح للمستخدمين الفضوليين بالتفاعل بشكل أعمق مع المحتوى الذي يستهلكونه.

ميزات ذكاء الأصطناعي

قال دان جلاسمان، المدير الأول ورئيس تطوير الأعمال الجديدة في سامسونج للإلكترونيات : "يُوسّع تطبيق Perplexity، الأول من نوعه والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمتوفر الآن حصريًا على أجهزة تلفزيون سامسونج ، نطاق منصة Vision AI التي نقدمها لتوفير تجربة مستخدم فريدة ومخصصة أكثر". وأضاف: "تواصل سامسونج تقديم تجارب مبتكرة وفريدة من نوعها لمالكي أجهزتنا، وهذه الشراكة مع Perplexity هي أحدث شراكة ستوفر تقنيات ذكاء اصطناعي متطورة، مما يُعيد تعريف كيفية تفاعل مالكي سامسونج مع أجهزة التلفزيون الخاصة بهم 

قال ريان فوتي، نائب رئيس الأعمال في بيربلكسيتي: "قد يخطر الفضول على بالنا في أي وقت. تتمثل مهمة بيربلكسيتي في تلبية فضول العالم من خلال سد الفجوة بين البحث التقليدي والواجهات المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي". وأضاف: "سامسونج هي العلامة التجارية الأولى لأجهزة التلفزيون في العالم، ونحن متحمسون لتقديم الوظائف التي يعرفها مستخدمو بيربلكسيتي ويثقون بها إلى شاشات تلفزيونات سامسونج ومالكي أجهزتها حول العالم".

تطبيق Perplexity TV الذكاء الاصطناعي أجهزة تلفزيون سامسونج العلامة التجارية

