بين الذكاء الاصطناعي والواقع.. سامسونج تكشف سر Galaxy XR

أعلنت شركة سامسونج Samsung، بالتعاون مع جوجل وكوالكوم، عن إطلاق نظارة Galaxy XR، التي تمثل الخطوة الأولى في سلسلة أجهزة الواقع الممتد XR التي تعمل بنظام أندرويد.

وتسعى الشركات الثلاث لتقديم أجهزة تغطي "طيفا كاملا من أشكال الواقع الممتد"، بما في ذلك نظارات مزودة بذكاء اصطناعي، بينما يتركز التركيز الحالي على هذه النظارة المبتكرة.

تتميز نظارة Galaxy XR بشاشات micro-OLED بدقة 3552 × 3840 بكسل، أي ما يعادل تقريبا جودة 8K، مع خيارات تحديث تصل إلى 90 هرتز، لتوفر مجال رؤية واسع بزاوية 109 درجة أفقيا و100 درجة عموديا.

مزودة بكاميرتين أماميتين تتيحان خاصية عرض العالم الخارجي عبر الفيديو، مع القدرة على التقاط صور وفيديوهات ثلاثية الأبعاد.

كما تضم 6 كاميرات موجهة للعالم الخارجي تتولى تتبع حركة الرأس واليدين بدقة دون الحاجة لأجهزة خارجية، إلى جانب حساسات عمق وخمسة مستشعرات حركة لضمان تجربة سلسة تحت مختلف ظروف الإضاءة.

على الجانب الداخلي، توجد أربع كاميرات لتتبع حركة العين، تدعم تقنية التعرف على قزحية العين لفتح النظارة وتأمين الدخول إلى التطبيقات الحساسة.

نظارة Galaxy XR

تأتي النظارة بوزن 545 جراما مع وسادة جبين قابلة للتعديل، بالإضافة إلى بطارية منفصلة تزن 302 جراما لتخفيف الضغط على الرأس، مع إمكانية ضبط المسافة بين العينين ودعم عدسات بصرية للمستخدمين الذين يرتدون نظارات.

يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon XR2+ Gen 2 مع ذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت ومساحة تخزين 256 جيجابايت، ويوفر عمر بطارية يصل إلى ساعتين ونصف عند مشاهدة فيديوهات ثنائية الأبعاد.

تدعم النظارة نظام أندرويد XR المفتوح، ما يسمح بتشغيل جميع تطبيقات أندرويد، مع إمكانية تطوير تجارب جديدة باستخدام OpenXR وWebXR وUnity.

وتقدم منصة Gemini AI من جوجل تجربة تفاعلية ذكية، حيث يمكن للمستخدم التحدث مع الذكاء الاصطناعي الذي يتابع ما يراه ويسمعه المستخدم.

يمكن للمستخدمين استكشاف الأماكن عبر خرائط جوجل، البحث عن فيديوهات يوتيوب، ورسم دوائر في العالم الحقيقي لإطلاق عمليات بحث فورية.

كما تدعم النظارة الترفيه من خلال بث العروض في تجربة تشبه السينما، مشاهدة عدة مباريات رياضية في وقت واحد، أو اللعب بألعاب متخصصة في الواقع الممتد مع نصائح مباشرة من Gemini.

تدعم النظارة اتصالات Wi-Fi 7 منخفضة الكمون وبلوتوث 5.4، مع ستة ميكروفونات وسماعتين توزعان الصوت بوضوح عالي.

تتوفر نظارة Galaxy XR الآن في الولايات المتحدة وكوريا بسعر 1800 دولار، مع عروض خاصة وخصومات على الإكسسوارات، بالإضافة إلى اشتراك مجاني في محتوى متميز يشمل تطبيقات XR حصرية وبث مباريات NBA.

وفي المستقبل القريب، تعتزم سامسونج وجوجل إطلاق نظارات ذكية بتصميم أنيق بالتعاون مع علامات تجارية فاخرة مثل Warby Parker وGentle Monster، لتوسيع تجربة الواقع الممتد إلى عالم الأزياء والذكاء الاصطناعي.