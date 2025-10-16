موزيلا تقدم محرك البحث الذكي "Perplexity" لمستخدمي فايرفوكس

أعلنت شركة موزيلا، عن إضافة محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي Perplexity إلى متصفح فايرفوكس، مما يتيح للمستخدمين اختيار استخدام الذكاء الاصطناعي للبحث عن المعلومات على الإنترنت.

ويأتي هذا التحديث في وقت تشهد فيه شركات التكنولوجيا الناشئة والمؤسسات الكبرى مثل جوجل و مايكروسوفت إطلاق متصفحات ويب مدمجة مع خدمات الذكاء الاصطناعي، لكن موزيلا اختارت أن تتيح هذه الميزة لمستخدمي فايرفوكس الحاليين عن طريق استبدال محرك البحث الافتراضي بمحرك بحث يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وكانت موزيلا قد أعلنت سابقا عن اختبار دمج هذه الميزة، لكنها كانت متاحة فقط في بعض الأسواق مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، مع عدم التأكد بعد من كون Perplexity سيصبح إضافة دائمة ضمن قائمة محركات البحث في فايرفوكس بجانب محركات مثل جوجل و بينج و DuckDuckGo.

تعليقات إيجابية تدفع إلى التوسع عالميا

الآن، وبعد تلقي تعليقات إيجابية من المستخدمين، قررت موزيلا توسيع الميزة لتشمل جميع مستخدمي فايرفوكس على أجهزة الكمبيوتر المكتبية، مع خطط لجعلها متاحة أيضا على الأجهزة المحمولة في الأشهر القادمة.

بمجرد تفعيلها، تقدم Perplexity تجربة بحث حوارية حيث تظهر الإجابات مع الاستشهادات والمراجع بدلا من عرض روابط الويب التقليدية كما في بحث جوجل.

وستظهر هذه الميزة في زر البحث الموحد في شريط العناوين، مما يتيح للمستخدمين التبديل بسهولة لاستخدام Perplexity عند الحاجة، يمكن أيضا للمستخدمين تخصيص محرك البحث الافتراضي في إعدادات فايرفوكس.

خطط المستقبل

سبق لموزيلا أن قالت إنه إذا نجح اختبار Perplexity، فإنها ستبحث في إمكانية إضافة المزيد من محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي أو خيارات البحث المستقبلية إلى متصفحها، ومن المرجح أن تكون Perplexity هي البداية، نظرا لأن الشركة أكدت أنها لن تشارك أو تبيع بيانات المستخدمين الشخصية.

تحديثات أخرى في فايرفوكس

بالإضافة إلى إضافة Perplexity، أعلنت موزيلا أيضًا عن توسيع ميزة ملفات التعريف في المتصفح لجميع المستخدمين بعد فترة من الاختبارات والتدريج في إطلاقها، تتيح هذه الميزة للمستخدمين التبديل بين إعدادات المتصفح المختلفة، مثل تلك الخاصة بالعمل أو الدراسة أو الاستخدام الشخصي.

كما تواصل الشركة اختبار ميزة البحث البصري باستخدام Google Lens لأولئك الذين يحددون جوجل كمحرك البحث الافتراضي على سطح المكتب.