جوجل تطلق سلاحها السري.. وكيل ذكاء اصطناعي جديد لحماية البرمجيات

كشف مختبر "ديب مايند" التابع لـ جوجل هذا الأسبوع عن "كود ميندر" CodeMender، وهو وكيل ذكاء صناعي مبتكر قادر على اكتشاف الثغرات الأمنية في الأكواد البرمجية وإصلاحها بشكل آلي.

وبحسب ما ذكره موقع “securityweek”، يأتي هذا في إطار جهود جوجل المستمرة لتطوير أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز أمان البرمجيات.

وتستهدف هذه التقنية الجديدة مواجهة التحديات المتزايدة في مجال الأمن السيبراني، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي اكتشاف العيوب الأمنية بسرعة أكبر من البشر.

وبحسب جوجل، فإن "كود ميندر" لا يقتصر على اكتشاف الثغرات، بل يقوم أيضا بإصلاحها، مما يساهم في الوقاية من استغلال هذه الثغرات في المستقبل.

يعتمد "كود ميندر" على نماذج "Gemini DeepThink" المتطورة، ويتميز بقدرته على إعادة كتابة الأكواد البرمجية الحالية لضمان تأمينها من الثغرات الأمنية، كما يتضمن آليات فحص لضمان عدم حدوث أي مشكلات أو تراجع في الأداء بعد التعديلات.

من جانب آخر، يساهم "كود ميندر" في تحسين جودة الأكواد البرمجية عبر تقنيات تحليل متقدمة مثل التحليل الثابت والديناميكي، واختبار التعتيم fuzzing، والاختبار التفاضلي، بالإضافة إلى استخدام حلول SMT لتحديد أسباب الثغرات.

فيما يتعلق بمشروعات مفتوحة المصدر، نجح "كود ميندر" في تقديم 72 إصلاحا أمنيا خلال الأشهر الستة الماضية، وتمت مراجعة جميع التعديلات بعناية قبل نشرها.

جدير بالذكر أن شركة جوجل أعلنت مؤخرا عن توسيع نطاق الوصول إلى تطبيقها "أوبال"، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء تطبيقات ويب صغيرة باستخدام أوامر نصية، ليشمل 15 دولة إضافية.

يعمل تطبيق "أوبال" عن طريق السماح للمستخدمين بإدخال وصف للتطبيق الذي يرغبون في إنشائه، ثم يستخدم التطبيق نماذج جوجل المختلفة لتحقيق ذلك.

وبعد أن يتم إنشاء التطبيق، يمكن للمستخدمين فتح لوحة التحرير لمراجعة وتخصيص سير العمل البصري، الذي يشمل المدخلات، المخرجات، وخطوات التوليد، كما يمكنهم النقر على أي خطوة لمراجعة أو تعديل النص المدخل، أو إضافة خطوات جديدة يدويا باستخدام شريط أدوات "أوبال".