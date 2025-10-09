قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرحة السلام.. طائرات تحمل علم مصر وفلسطين ترفرف في سماء مدينة شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات : اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح شهد تقدم 341 بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب
رئيس كينيا يعرب عن تقديره للرئيس السيسي وجهود مصر في التوصل لوقف إطلاق نار بقطاع غزة
بعد لقاء الرئيس السيسي.. ويتكوف وكوشنر يصلان إلى إلى تل أبيب
حالة الطقس غدا.. جو مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى في القاهرة 28
برلماني: اتفاق شرم الشيخ خطوة مفصلية نحو سلام عادل واستقرار شامل لفلسطين والمنطقة
عضو بالشيوخ: مصر بفضل الرئيس السيسي أعادت للسياسة معناها وللمنطقة عقلها
ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.. بوابة المستقبل في معرض دمنهور للكتاب
رموز الكرة المصرية يطمئنون على الكابتن حسن شحاتة بالمستشفى.. ووزير الصحة ينقل له تحيات الرئيس السيسي
341 مرشحا للنظام الفردى في اليوم الثاني لفتح باب الترشح بانتخابات مجلس النواب
الأزهر عن اتفاق شرم الشيخ: نقدر جهود الرئيس السيسى والأمير تميم وترامب
الرئيس الكيني يلتقى مدبولي لبحث مجالات التعاون المشترك
جوجل تطلق سلاحها السري.. وكيل ذكاء اصطناعي جديد لحماية البرمجيات

شيماء عبد المنعم

كشف مختبر "ديب مايند" التابع لـ جوجل هذا الأسبوع عن "كود ميندر" CodeMender، وهو وكيل ذكاء صناعي مبتكر قادر على اكتشاف الثغرات الأمنية في الأكواد البرمجية وإصلاحها بشكل آلي. 

وبحسب ما ذكره موقع “securityweek”، يأتي هذا في إطار جهود جوجل المستمرة لتطوير أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز أمان البرمجيات.

وتستهدف هذه التقنية الجديدة مواجهة التحديات المتزايدة في مجال الأمن السيبراني، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي اكتشاف العيوب الأمنية بسرعة أكبر من البشر. 

وبحسب جوجل، فإن "كود ميندر" لا يقتصر على اكتشاف الثغرات، بل يقوم أيضا بإصلاحها، مما يساهم في الوقاية من استغلال هذه الثغرات في المستقبل.

يعتمد "كود ميندر" على نماذج "Gemini DeepThink" المتطورة، ويتميز بقدرته على إعادة كتابة الأكواد البرمجية الحالية لضمان تأمينها من الثغرات الأمنية، كما يتضمن آليات فحص لضمان عدم حدوث أي مشكلات أو تراجع في الأداء بعد التعديلات.

من جانب آخر، يساهم "كود ميندر" في تحسين جودة الأكواد البرمجية عبر تقنيات تحليل متقدمة مثل التحليل الثابت والديناميكي، واختبار التعتيم fuzzing، والاختبار التفاضلي، بالإضافة إلى استخدام حلول SMT لتحديد أسباب الثغرات.

فيما يتعلق بمشروعات مفتوحة المصدر، نجح "كود ميندر" في تقديم 72 إصلاحا أمنيا خلال الأشهر الستة الماضية، وتمت مراجعة جميع التعديلات بعناية قبل نشرها.

جدير بالذكر أن شركة جوجل أعلنت مؤخرا عن توسيع نطاق الوصول إلى تطبيقها "أوبال"، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء تطبيقات ويب صغيرة باستخدام أوامر نصية، ليشمل 15 دولة إضافية.

يعمل تطبيق "أوبال" عن طريق السماح للمستخدمين بإدخال وصف للتطبيق الذي يرغبون في إنشائه، ثم يستخدم التطبيق نماذج جوجل المختلفة لتحقيق ذلك.

وبعد أن يتم إنشاء التطبيق، يمكن للمستخدمين فتح لوحة التحرير لمراجعة وتخصيص سير العمل البصري، الذي يشمل المدخلات، المخرجات، وخطوات التوليد، كما يمكنهم النقر على أي خطوة لمراجعة أو تعديل النص المدخل، أو إضافة خطوات جديدة يدويا باستخدام شريط أدوات "أوبال". 

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

بدء تغيرات الطقس.. الأمطار تقترب من العاصمة وتراجع في درجات الحرارة

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه

طريقة عمل البليلة باللبن.. تمنحك الدفء والطاقة

لازم تكشف فورا.. أسماء هذه العلامات تؤكد أن الصداع خطر

الزعتر.. صيدلية طبيعية متعددة الفوائد لتعزيز المناعة وتحسين التنفس وصحة القلب

القلب الأبيض.. آخر صورة للكابتن حسن شحاتة في المستشفى

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

