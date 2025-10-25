قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

تحذير عاجل.. احذف الرسالة التي قد تسرق كل أموالك على واتساب

شيماء عبد المنعم

انتشر مؤخرا في الولايات المتحدة احتيال رقمي ضخم يهدد مستخدمي الهواتف الذكية، ومن المحتمل أن يصيب أي شخص قريب منك إذا لم يكن قد حدث بالفعل. 

وبحسب ما ذكرته صحيفة “فوربس”، يعتمد الهجوم على مراقبة نشاطك على الشاشة أثناء تسجيل الدخول إلى حسابك المصرفي، قبل الاستيلاء على جميع مدخراتك، وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، من رسائل محددة يجب حذفها فورا لتجنب الوقوع ضحية هذا الاحتيال.

في حين أن هذا الاحتيال المعروف باسم “Phantom Hacker” كان يعتمد عادة على إقناع الضحايا بتثبيت برامج تمنح المهاجمين القدرة على المراقبة، إلا أن الهجوم الآن انتقل إلى واتساب، حيث يمكن استغلال ميزة مشاركة الشاشة دون الحاجة لتثبيت أي برنامج.

واتساب تحارب الاحتيال

قالت شركة “ميتا”: “على واتساب، نطلق الآن تحذيرات عند محاولة مشاركة شاشتك مع جهة غير معروفة أثناء مكالمة فيديو، ندرك أن المحتالين قد يضغطون على ضحاياهم لمشاركة الشاشة لخداعهم وكشف معلومات حساسة مثل بيانات الحساب المصرفي أو رموز التحقق”.

يحذر خبراء الأمن الرقمي مستخدمي تطبيق واتساب من مشاركة الشاشة مع أي شخص غير موثوق به، وأكد التحذير على ضرورة إلغاء أي طلب مشاركة من جهات غير متوقعة، سواء كانت بنوكا أو مكاتب دعم تقني، وحذف جميع الرسائل المستلمة، وفقا لتعليمات مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI للحماية من الاحتيال الرقمي.

رسائل احتيالية قد تأتي من أصدقائك

في بعض الحالات، لا تأتي الرسائل من مؤسسات مزيفة، بل من صديق أو قريب على واتساب يحذر بشكل عاجل من فتح رابط أو فيديو مزعوم، مثل: “تحذير سريع: اليوم في الراديو تحدثوا عن WhatsApp Gold. هناك فيديو غدا باسم Martinelli. لا تفتحه، سيصل إلى هاتفك ولن تستطيع إصلاحه”.

هذه التحذيرات، سواء عن واتساب جولد أو Martinelli، مزيفة تماما، الخطر الوحيد هو الرسالة نفسها التي تنتشر بسرعة بين المستخدمين. 

وللتأكد من سلامتك، يجب حذف الرسائل على الفور حتى لا تستمر في الانتشار.

احتيال رقمي مكتب التحقيقات الفيدرالي واتساب رسائل احتيالية

منة شلبي وأحمد الجنايني
BYD vs Tesla
تسلا
حمدي المرغني وزوجتة
