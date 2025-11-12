من أمراض القلوب.. دينا أبو الخير: الغفلة عن ذكر الله أخطر من وساوس الشيطان |فيديو

قالت الإعلامية دينا أبو الخير إن الإنسان الغافل عن ذكر الله يسير على طريق الشيطان دون أن يحتاج إلى وسوسة منه، مؤكدة أن النفس الغافلة أشد خطرًا من الشيطان نفسه لأنها تُبعد الإنسان عن طريق الحق دون أن يشعر.

وأضافت أبو الخير، خلال تقديم برنامجها «وللنساء نصيب» المذاع على قناة صدى البلد، أن الغفلة تُعد من أخطر أمراض القلوب، إذ تجعل الإنسان يبتعد تدريجيًا عن ذكر الله وعن العمل الصالح، مشيرة إلى أن الشيطان لا يجد سبيلًا إلى من كان قلبه عامرًا بالإيمان والذكر.

وأكدت أن من يجاهد نفسه لينتقل من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة ثم إلى النفس المطمئنة، هو من يسلك طريق الإيمان الحقيقي والسكينة الروحية.

وأوضحت أن صاحب النفس المطمئنة هو من يسير على الصراط المستقيم كما أراد الله، ويتوب بصدق عن الذنوب والمعاصي، ليملأ قلبه الإيمان والرضا.