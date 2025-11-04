صحة غزة: الاحتلال استخدم أساليب شيطانية لقت.ل أطفال القطاع

أكد مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش أن جيش الاحتلال ترك دمى وألعابا مفخخة في مناطق مختلفة من القطاع، بهدف الإيقاع بالأطفال الفلسطينيين.

وقال البرش في تصريحات له : الاحتلال استخدم أساليب "شيطانية" عبر ألعاب على شكل دمى ودببة وعصافير صغيرة، تغري الأطفال بالاقتراب منها قبل أن تنفجر بهم.

وأضاف البرش: المستشفيات تستقبل يوميا أطفالا مصابين بإصابات مروعة — أجساد ممزقة، أطراف مبتورة، ووجوه فقدت ملامحها — نتيجة فضول الطفولة تجاه تلك الألعاب المفخخة

وختم البرش: بقايا الصواريخ والقذائف غير المنفجرة ما زالت متناثرة بين الأنقاض وكأنها تواصل القتل بعد رحيل الجنود.