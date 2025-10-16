صحة غزة: استشهاد 23 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية – غزة أن مستشفيات قطاع غزة إستقبلت اليوم 29 شهيدًا (منهم 22 شهيد انتشال، و3 شهداء متأثرين بإصابتهم، و4 شهداء نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال)، و10 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة : لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشار التقرير إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إرتفع إلى 67,967 شهيدًا و170,179 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وختمت الوزارة الفلسطينية تقريرها قائلة : ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025): فقد بلغ إجمالي الشهداء: 23 وكذا إجمالي الإصابات 122 بجانب انتشال 381 شهيد .