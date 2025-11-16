قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقة الشتاء .. «ديباتي» على أعتاب الانتقال للأهلي مقابل 2 مليون دولار | تفاصيل
فخ العقود.. تعرّف على حقيقة عروض الهواتف المجانية عبر شركات الاتصالات
كوليبالي ينعى محمد صبري: أفضل من لعبت معهم.. وقلبي مع المصريين في هذا المصاب
هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. دينا أبو الخير توضح الحقيقة| فيديو
وزير الصحة: الخدمات الصحية هي بوابة الاستدامة والتنمية
الزمالك يؤجل حسم ملف المدرب المساعد قبل مواجهة «زيسكو» الإفريقية
الراتب يحسم وجهته.. «الغندور» يكشف: حمدان غير متمسك بالانتقال للزمالك خلال الشتاء
محادثة هاتفية «روسية – إسرائيلية» حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة
لم يحب الواسطة أبدًا.. نجل الراحل محمد صبري يكشف وصية والده
وداعًا نجم الزمالك السابق.. «طارق أضا» يسلط الضوء على إرث محمد صبري الكروي
بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025
رياضة

الزمالك يؤجل حسم ملف المدرب المساعد قبل مواجهة «زيسكو» الإفريقية

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

قرّر مسئولو نادي الزمالك تأجيل مناقشة ملف التعاقد مع مدرب مساعد جديد داخل الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف، وذلك إلى ما بعد خوض الفريق مباراته المرتقبة أمام زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وجاء هذا القرار، وفقًا لما كشفه الإعلامي جمال الغندور في برنامجه ستاد المحور، بعد مشاورات داخل مجلس الإدارة هدفت إلى تغليب مصلحة الفريق الفنية والحفاظ على حالة التركيز قبل المواجهة المهمة.

رغبة في توفير الاستقرار قبل بداية المشوار الإفريقي

أوضح الغندور أن إدارة الزمالك فضّلت تأجيل هذا الملف مؤقتًا، حتى لا يحدث أي نوع من التشتت داخل الجهاز الفني أو بين اللاعبين قبل بدء مشوار الفريق الإفريقي. ويرى المسؤولون أن أي تعديل أو إضافة داخل الجهاز في هذا التوقيت قد يؤثر على حالة الانسجام التي يسعى عبد الرؤوف لترسيخها منذ توليه المسؤولية الفنية.

كما أكد أن النادي حريص على تخطي العقبات الحالية بأقل قدر من الضغوط، خاصة أن مباراة زيسكو تمثل نقطة انطلاق مهمة في مشوار الفريق ببطولة الكونفيدرالية، التي يضع الزمالك ضمن أولوياته هذا الموسم.

الجهاز الفني يركز على التحضير للمباراة دون تغييرات

وأشار الغندور إلى أن أحمد عبد الرؤوف لا يزال يعمل بالجهاز المعاون الحالي دون أي تعديلات، مع تركيز كامل على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا لخوض المباراة الأولى في دور المجموعات بأفضل صورة.

ويخطط الجهاز الفني لوضع سيناريوهات متعددة للمباراة، خاصة في ظل قوة المنافس الزامبي وامتلاكه لعناصر سريعة تعتمد على الضغط الهجومي منذ الدقائق الأولى.

تحديد المدرب المساعد بعد المباراة

ومن المقرر أن يُعاد فتح ملف المدرب المساعد عقب مواجهة زيسكو مباشرة، حيث يدرس النادي عدة أسماء مرشحة، على أن يتم الاختيار وفقًا لاحتياجات الجهاز الفني ورؤية المدير الفني نفسه.

بهذا، يسعى الزمالك إلى تأمين الاستقرار الفني في المرحلة الحالية، أملاً في تحقيق انطلاقة قوية في مشواره الإفريقي قبل اتخاذ أي قرارات تخص الهيكلة الفنية للجهاز.

