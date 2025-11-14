قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي بابا تطلق أول نظارة ذكية مطورة ذاتيا “Quark AI Glasses S1”

Quark AI Glasses S1
Quark AI Glasses S1
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة علي بابا، رسميا عن إطلاق أول نظارة ذكية من تطويرها الذاتي تحت اسم Quark AI Glasses S1، والمقرر طرحها رسميا في 27 نوفمبر الجاري، مع فتح باب الحجز المسبق عبر كبرى منصات التجارة الإلكترونية في الصين، وتباع النظارة بسعر 560 دولار.

مواصفات Quark AI Glasses S1

صممت النظارة لتعمل كمساعد ذكي قابل للارتداء، وتدعم مزايا مثل الترجمة الفورية، والتعرف على الأشياء، وتسجيل الفيديو من منظور المستخدم POV، بالإضافة إلى التفاعل الصوتي.


وتعتمد النظارة على نموذج اللغة الكبير “Qwen” المطور من قبل علي بابا، لتوفير تجربة ذكاء اصطناعي متكاملة تسهل على المستخدم إنجاز المهام اليومية.

 

تضم النظارة محركي إضاءة Micro LED مزدوجين مع عدسات موجهة بموجات انكسارية، وتوفر سطوعا يبلغ 2300 شمعة مع إمكانية ضبط المسافة والارتفاع بما يناسب المستخدم.


كما تدعم تركيب عدسات طبية بدرجات من 0 إلى 800 درجة، وبمؤشرات انكسار 1.6 أو 1.67 أو 1.74، وتزن النظارة 51 جراما فقط، مع تصميم ذراع نحيف بسمك 7.5 ملم وتوازن أمامي خلفي بنسبة 1:1 لضمان راحة الارتداء.

مواصفات Quark AI Glasses S1

 

تعتمد النظارة على نظام رقائق مزدوج يضم معالج Snapdragon AR1 لمعالجة تقنيات الواقع المعزز، وشريحة BES BES2800 للوظائف الصوتية. 

كما تدعم اتصال بلوتوث 5.4 وواي فاي 6، وتحتوي على خمسة ميكروفونات منها ميكروفون توصيل عظمي، إضافة إلى سماعتين مزدوجتين بحجم 10 ملم.

تأتي الكاميرا بمستشعر Sony IMX681 مع زاوية رؤية 109 درجات، وتلتقط صورا بدقة 4032×3024 وفيديو بدقة 3K بمعدل 30 إطارا في الثانية، مع دعم تثبيت الصورة الإلكتروني EIS ووضع التصوير الليلي المتقدم والالتقاط الفوري.

تحتوي النظارة على بطاريتين بسعة 280 مللي أمبير مدمجتين في الأذرع، وقابلة للتبديل أثناء الاستخدام المستمر، وتوفر علي بابا ثلاث وسائل شحن تشمل قاعدة MiniBag بسعة 700 مللي أمبير، وحافظة شحن بسعة 2500 مللي أمبير، ومشبك شحن سريع USB-C يمنح 50٪ طاقة خلال 10 دقائق فقط

وكما تتيح النظارة ما يصل إلى 7 ساعات من الاستخدام النشط و25 ساعة من وضع الاستعداد، كما تدعم مقاومة الماء بمعيار IPX4 ومعيار MFi لأجهزة آبل.

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المنافسة بين الشركات التقنية في مجال النظارات الذكية، إذ كشفت لينوفو مؤخرا عن نظارتها AI Glasses V1 بشاشة سطوع 2000 شمعة ووضع “الترجمة المباشرة”، كما أطلقت ميزو نظارة StarV Snap AI المزودة بمعالج Snapdragon AR1 وكاميرا بدقة 12 ميجابكسل ومساعد ذكي مدمج.

