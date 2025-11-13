قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وأنت في البيت .. خطوات ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين أون لاين
رشوة الضرائب .. هواتف المتهمين تكشف الجريمة كاملة | تفاصيل
خالد الغندور: اجتماع مرتقب بين لجنة تخطيط الأهلي وييس توروب لحسم ملفات الميركاتو الشتوي
حادث إسنا المروع ينهي حياة 7 أفراد من عائلة واحدة | تفاصيل مؤلمة
بسبب كريم محمود عبد العزيز | تطور صادم في بلاغات دينا الشربيني ضد مروة صبري
خالد الغندور: لا يوجد تواصل بين الأهلي ومحمد عبد المنعم منذ أكتوبر الماضي
تنبيه عاجل من الأرصاد: استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة بقوة على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ
بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بسمالوط بالمنيا
تنتظر مصر أو أوزبكستان.. إيران تتأهل لنهائي بطولة كأس العين الدولية الودية بالفوز على كاب فيردي
خالد الغندور: الأهلي يغلق الباب أمام رحيل محمد عبدالله
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 13-11-2025
آبل تخطط لإخفاء كاميرا السيلفي تحت شاشة آيفون 2027

شيماء عبد المنعم

قال مسرب صيني اليوم إن شركة آبل ستخفي الكاميرا الأمامية تحت شاشة آيفون 2027، مؤكدا تقارير سابقة تشير إلى أن نسخة الذكرى العشرين للآيفون ستأتي بشاشة خالية تماما من أي فتحات.

وبحسب حساب Digital Chat Station على منصة ويبو، فإن تطوير آبل لتقنية الكاميرا تحت الشاشة يسير وفق الخطة، ومن المتوقع اعتمادها في 2027، بعد عام من ظهور تقنية Face ID تحت الشاشة في هواتف آيفون 18 برو.

آبل تعتزم إخفاء الكاميرا الأمامية تحت الشاشة في هواتف آيفون القادمة
 

وتجدر الإشارة إلى أن بعض هواتف أندرويد تحتوي بالفعل على كاميرات سيلفي تحت الشاشة، لكن غالبا ما تعاني جودة الصور بسبب وجود العدسة خلف طبقات الشاشة. 

ويبدو أن آبل كانت مترددة في تبني التقنية لهذا السبب، لكنها تعمل منذ فترة على حل خاص بها، وقد يظهر لأول مرة العام المقبل مع أول هاتف قابل للطي من آبل.

وفي تقرير صدر في أبريل 2024، كشفت شركة LG Innotek – أحد موردي آبل الكوريين، عن تطوير كاميرات تحت الشاشة لا تترك أي ثقب مرئي عند عدم الاستخدام، باستخدام نظام عدسات متعدد "حر الشكل" يقلل من تشوه الصور ويحسن السطوع لتعويض فقدان الضوء خلف الشاشة.

ولا يزال غير واضح ما إذا كانت هذه التقنية ستستخدم في الهاتف القابل للطي، لكن تقريرا حديثا من جي بي مورجان أفاد بأن أول هاتف قابل للطي من آبل سيأتي بكاميرا داخلية بدقة 24 ميجابكسل، وهي دقة أعلى بكثير من كاميرات تحت الشاشة المعتادة بدقة 4 أو 8 ميجابكسل، ما يشير إلى تحقيق آبل لتقدم كبير في تحسين جودة الصور ونفاذية الضوء.

كما يتوقع أن يشهد هاتف الذكرى العشرين من آيفون تصميما جديدا جذريا بشاشة من الحافة إلى الحافة تغطي جميع جوانب الجهاز الأربعة، مع احتمال تخطي آبل تسمية "آيفون 19"، تماما كما فعلت في 2017 عندما أطلقت آيفون X إلى جانب آيفون 8 و8 بلس للاحتفال بالذكرى العاشرة للآيفون.

