أيمن الجميل: إعفاء السلع المصرية من الرسوم الجمركية الصينية فرصة لزيادة الصادرات وتعزيز القطاعات الاستثمارية والصناعية

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الإجراءات التحفيزية الصينية الأخيرة خلال فعاليات منتدى الاستثمار المصرى الصينى، وفى مقدمتها إعفاء السلع المصرية من الرسوم الجمركية الصينية، تأتى تقديراً لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومكانتها فى منطقة الشرق الأوسط والعالم ، فضلا عن أن الصين هى أكبر شريك تجاري لمصر على مدى الثلاث عشرة عاما الأخيرة ، الأمر الذى يسهم بقوة فى زيادة الصادرات المصرية إلى الصين فى مختلف المجالات والتوسع فى إقامة شراكات بين القطاع الخاص ومجتمع الأعمال فى البلدين وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاستثمارية والصناعية.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاعت خلال السنوات العشر الماضية إقامة علاقات متوازنة ومتميزة للغاية مع مختلف القوى العالمية الكبرى مثل الاتحاد الأوربى وتكتل نافتا الذى يضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وكذلك الانضمام إلى تجمع دول بريكس الذى يضم الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا، لإبراز فرص الاستثمار والتعاون على أساس عدم التدخل والمساواة والمنفعة المتبادلة بين الدول الأعضاء التى تشكل ثلث الناتج الإجمالى العالمى.



واضاف رجل الأعمال أيمن الجميل إن الصادرات الزراعية فائقة الجودة والسلع الغذائية المتميزة والأسمدة تأتى فى مقدمة الصادرات المصرية لدول العالم ومنها الصين، بفضل الثورة الزراعية التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، عن طريق إعادة تعريف وتوظيف واستخدام وحدتى المياه والأرض الاستخدام الأمثل ، وإذا كنا الآن نحصد الإشادات من الصين وأوربا ومختلف دول العالم بالحاصلات الزراعية والمقطرات والمركزات ومستخلصات الفاكهة وننتزع المراكز الأولى فى إنتاج أصناف بعينها على مستوى العالم مثل الموالح على سبيل المثال لا الحصر ، فذلك لم يكن يتحقق إلا بالإنجاز الكبير فى إضافة رقعة زراعية جديدة تماما وتوفير البيئة الملائمة لها سواء البذور الأكثر جودة وإنتاجها محليا أو توفير المقدرات المائية الخاصة بها بإعادة تدوير واستخدام المياة المتاحة وتبطين الترع وتقليل الهدر الناتج عن الرى بالغمر والتوسع فى الصوب الزراعية العملاقة، إلى أن اقتربنا من مضاعفة المساحة المزروعة فى مصر وبجودة أعلى تضعنا فى مصاف الدول المتقدمة فى الزراعة والتصدير.

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن قرار الحكومة الصينية بإعفاء السلع المصرية من الرسوم الجمركية عند دخولها إلى السوق الصينية، خطوة كبيرة تستهدف تشجيع المنتجات المصرية المتميزة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، وتعظيم الشراكات بين مجتمع الأعمال فى البلدين ، فإذا كان العملاق الصينى هو أكبر مصدر للسلع والخدمات فى العالم بحسب التقارير الأقتصادية الدولية فإنه أيضا من أكبر الأسواق المستوردة فى العالم ويمكن مضاعفة الصادرات المصرية لهذا العملاق الكبير وتنويعها حتى تضم مجالات جديدة إلى جانب الحاصلات والمنتجات الزراعية ، خاصة مع بدء تعافى الاقتصاد الوطنى من تأثير موجات التضخم العالمية.

