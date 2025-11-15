نقيب الأطباء: قانون المسؤولية الطبية في مصلحة المريض والدكتور

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، أن قانون المسؤولية الطبية، به بعض المميزات، وخلال مشروع القانون كانت هناك مطالبة ببعض التعديلات، بالفعل تم تعديلها في مجلس النواب، وبعد ذلك تمت الموافقة على القانون.

وأضاف نقيب الأطباء، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الهدف من القانون هو وجود لجنة عليا للمسؤولية الطبية، وهي التي تحقق مع الطبيب حالة فعله أمر يراه البعض مخالف.

ولفت إلى أن رأي الخبير الفني ليس ملزما، لأنه في هذه الحالة يلغي قرار القاضي، والدستور المصري لا يسمح بأن يكون قرار الخبير الفني ملزم، لكن رأي الخبير الفني بلجنة المسؤولية الطبية، يأخذ به في 99% من الحالات،

قانون المسئولية الطبية يضمن للمريض حقه في الحصول على عناية

وأوضح أن قانون المسؤولية الطبية في مصلحة المريض والطبيب، وأن النقابة وافقت على القانون، موضحًا :" الطبيب لو شعر أنه ممكن يتحبس لو تدخل لعلاج الحالات الحرجة، سيمتنع عن التدخل، خوفا من الحبس، وأن المريض هنا هو المتضرر".

وأشار إلى أن قانون المسؤولية الطبية يضمن للمريض حقه في الحصول على عناية طبية، بالإضافة إلى حق المريض في الكشف عليه من طبيب مرخص ومؤهل وقادر على إجراء الكشف، كما أن حق المريض معرفه مضاعفات المرض والمشاكل التي قد تحدث بعد التدخلات الجراحية.