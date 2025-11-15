كليات طب تقبل طلبة بنسبة 50 %.. نقيب الأطباء يعلن مفاجأة

وجه الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، نصيحة لـ أولياء الأمر بشأن رغبتهم في دخول أولادهم كليات الطب، قائلا “ اللي مش شاطر بلاش يدخل كلية الطب، لأن كلية الطب تتطلب طالب يذاكر بشكل مستمر، وبلاش نضغط على الأبناء".

وأضاف نقيب الأطباء، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن "الفترة الأخيرة ظهرت كليات تقبل طلبة كليات الطب بنسبة 50 % هذه الكليات تكون فرع لـ كليات أجنبية، وأن هذه الظاهرة خطيرة وينتج عنها مشكلات كثيرة".

وأوضح أن ما يحدث بخصوص دخول طلبة كثيرة كليات الطب، وبعد تدني الحد الأدنى لكلية الطب غير المسبوقة يعتبر خطر ويتسبب في ضرر للجميع.

وفي نفس السياق أكد نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، أن قانون المسؤولية الطبية ساهم في طمأنة جميع الأطباء، ويحد من الطب الدفاعي، لآن الطبيب لا يستطيع أن يعمل وهو خائف.

وأوضح أن الطبيب بشر، ومن الوارد أن ينتج عنه خطأ، وأنه بعد إزالة عقوبة الحبس، ستجعل الأطباء يعملون دون خوف، وأن قانون المسؤولية الطبية تسبب في توازن يخدم مصلحة جميع الأطراف ويسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، والقانون الجديد يضمن للمريض حقه في تلقي العلاج من طبيب مرخص ومؤهل، إضافة إلى معرفة المضاعفات المحتملة للمرض أو التدخلات الجراحية.

ولفت إلى أنه يجب الفصل بين المضاعفات الطبيعية التي قد تحدث أثناء العلاج وبين الأخطاء المهنية المؤكدة، حيث يحاسب الطبيب فقط على الأخطاء المثبتة.