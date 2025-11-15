قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«مخلوق للضغوطات».. تريزيجيه يوضح سر تفوق زيزو مع الأهلي
أقل سعر دولار اليوم 16-11-2025
رسالة نارية من محمد طارق لمجلس الزمالك: أين مجلس الإدارة من جنازة صبري؟
تريزيجيه: أي إخفاق مع الأهلي ما بنامش بسببه.. وقلت للاعيبه «بطولة السوبر على شرفي» ولازم نرجع بيها
تعرّف على أبرز حقوق وامتيازات أعضاء مجلس النواب الجديد 2026
رسالة مؤثرة .. خالد الغندور يناشد الزمالك: «انقذوا أسرة محمد صبري»
كل ماتش كأنه نهائي.. «تريزيجيه»: أنا بنزل ماتشات الأهلي «شايل حمل الجماهير»
القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور
مغامرة فنية جديدة.. ريهام عبد الغفور تخوض أخطر أدوارها وتجسّد شخصية مصابة بمتلازمة داون
يارتني ما سبت ايديها.. تركت يد والدتها ليخطفها ذئب في محل وينهي برائتها
أخبار التوك شو| متحدث الصحة يتدخل لحل أزمة مريض قلب على الهواء.. وأحمد موسى يتغنى بتطوير حدائق الفسطاط
ظهور اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء مسبوق الدفع: ماذا تعني وماذا تفعل؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
كليات طب تقبل طلبة بنسبة 50 %.. نقيب الأطباء يعلن مفاجأة

الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء
الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء

وجه الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، نصيحة لـ أولياء الأمر بشأن رغبتهم في دخول أولادهم كليات الطب، قائلا “ اللي مش شاطر بلاش يدخل كلية الطب، لأن كلية الطب تتطلب طالب يذاكر بشكل مستمر، وبلاش نضغط على الأبناء".

وأضاف نقيب الأطباء، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن "الفترة الأخيرة ظهرت كليات تقبل طلبة كليات الطب بنسبة 50 % هذه الكليات تكون فرع لـ كليات أجنبية، وأن هذه الظاهرة خطيرة وينتج عنها مشكلات كثيرة".

وأوضح أن ما يحدث بخصوص دخول طلبة كثيرة كليات الطب، وبعد تدني الحد الأدنى لكلية الطب غير المسبوقة يعتبر خطر ويتسبب في ضرر للجميع.

وفي نفس السياق أكد نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، أن قانون المسؤولية الطبية ساهم في طمأنة جميع الأطباء، ويحد من الطب الدفاعي، لآن الطبيب لا يستطيع أن يعمل وهو خائف.

وأوضح أن الطبيب بشر، ومن الوارد أن ينتج عنه خطأ، وأنه بعد إزالة عقوبة الحبس، ستجعل الأطباء يعملون دون خوف، وأن قانون المسؤولية الطبية تسبب في توازن يخدم مصلحة جميع الأطراف ويسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، والقانون الجديد يضمن للمريض حقه في تلقي العلاج من طبيب مرخص ومؤهل، إضافة إلى معرفة المضاعفات المحتملة للمرض أو التدخلات الجراحية.

ولفت إلى أنه يجب  الفصل بين المضاعفات الطبيعية التي قد تحدث أثناء العلاج وبين الأخطاء المهنية المؤكدة، حيث يحاسب الطبيب فقط على الأخطاء المثبتة.

نقيب الأطباء الأطباء المهن الطبية

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

أون لاين في دقائق.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أمطار

الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار غدا على هذه المناطق

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

مصطفى حسني

مصطفى حسني يقبل يد المتسابق محمد حسن في برنامج دولة التلاوة

برنامج دولة التلاوة

مواعيد برنامج دولة التلاوة .. والقنوات الناقلة

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية

المفتي يُدين جريمة إحراق مسجد بالضفة الغربية ويدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف هذه الاستفزازات

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الباذنجان بانتظام

أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

