شريف عبد المنعم: خسارة مصر من أوزبكستان «إنذار مبكر» قبل كأس الأمم الأفريقية

أكد شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق أن المستوى الفني الذي ظهر به منتخب مصر بقيادة حسام حسن في مباراة أوزبكستان في دورة العين الودية غير مبشر قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.



وقال شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" منتخب مصر ظهر بمستوى فني أقل من المتوسط في مباراة أوزبكستان في دورة العين الودية ومن وجهة نظري أن الخسارة إنذار مبكر لمنتخب الفراعنة وحسام حسن قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب ".



وأضاف:"منتخب مصر وقع في أخطاء ساذجة جدًا في مباراة أوزبكستان ويجب أن يتدارك حسام حسن الأمر جيداً ويصحح الأخطاء لأنها غير مقبولة في البطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم".