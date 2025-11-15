بعد فوزه في المباراة الأولى.. منتخب مصر مواليد 2009 يتعادل سلبيًا مع الأردن

تعادل منتخب مصر للناشئين "مواليد 2009" بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف سلبيًا مع نظيره الأردني، في ثاني مبارياته الودية، التي أقيمت بالعاصمة الأردنية عمان في الرابعة عصر اليوم السبت.

وشهدت المباراة ندية كبيرة من المنتخبين، والعديد من الفرص للمنتخب المصري، رغم هطول الأمطار وتأثر المواجهة بالأحوال الجوية.

الجدير بالذكر أن المباراة الأولى التي أقيمت يوم الخميس الماضي، انتهت بفوز منتخب مصر بهدف نظيف، رغم النقص العددي بسبب طرد أحد لاعبيه في شوط المباراة الثاني.

يذكر أن بعثة منتخب مصر ستغادر الأردن صباح الأحد في طريقها إلى القاهرة، بعد نهاية المعسكر التدريبي الذي بدأ في ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، في الرابع من الشهر الجاري واختتم بمواجهتي المنتخب الأردني.