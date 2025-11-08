أبل تصلح أكبر عيب في آيفون آير بالجيل الثاني

بعد إطلاقها الجيل الأول من هاتف “آيفون آير” الذي أثار ضجة في عالم الهواتف الذكية بفلسفته التصميمية الشفافة ورهافة وزنه غير المسبوقة، واجهت الشركة نقدًا واسعًا حول وجود عيوب تقنية مؤثرة أثرت على تجربة المستخدمين، تحديدًا فيما يتعلق بالكاميرا وميزات الذكاء الاصطناعي في النظام الجديد.

في الجيل الثاني، استجابت أبل بسرعة وكفاءة لمعالجة تلك المشكلات، معلنة عن إصلاح شامل لأكبر عيب واجه الهاتف، ليؤكد نهج الشركة في الحفاظ على ثقة المستخدمين وريادة الابتكار.​

تفاصيل العيب الرئيسي في الجيل الأول

المشكلة الأبرز تمثلت في خلل برمجي أثّر على كاميرا آيفون آير وأجهزة آيفون 17 برو، حيث عانى العديد من المستخدمين من ظهور مربعات سوداء في الصور بشكل عشوائي عند التصوير في ظروف إضاءة معينة وخاصة عند توجيه شاشة LED شديدة السطوع مباشرة نحو الكاميرا.

هذا الخلل أثّر على حوالي صورة واحدة من كل عشر صور، ما أدى إلى فقدان أهم ميزة يروج لها الهاتف وهي التصوير الذكي والمدعوم بالذكاء الاصطناعي. كما أدى العيب إلى تعطّل بعض ميزات Apple Intelligence مثل Genmoji وImage Playground وWriting Tools، لتصبح غير متاحة للمستخدمين رغم كونها نقطة قوة في النظام الجديد iOS 26.​

إصلاح العيب: تحديث برمجي وإعادة تأهيل الكاميرا

استجابت أبل بإطلاق تحديث برمجي عاجل لإصلاح المشكلة بعد رصدها على نطاق عالمي، ما مكّن المستخدمين المتأثرين من استعادة جميع ميزات الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور على أجهزتهم.

شمل التحديث إصلاح الخلل الذي كان يعيق تشغيل بعض مزايا التصوير الذكي، إضافة إلى معالجة مربعات الكاميرا السوداء على مستوى الخادم تلقائيًا دون الحاجة لتدخل المستخدم.​

استمر الدعم الفني من أبل في توفير حلول إضافية في حال استمرار الأثر، منها إعادة ضبط الإعدادات أو استعادة الجهاز من نسخة iCloud احتياطية لضمان حصول كل مستخدم على أفضل تجربة دون خسارة أي من بياناته.​

تقييم الجيل الثاني: متانة وتصميم قابل للإصلاح

بحسب تحليل موقع ifixit وفيديوهات الاختبار، يأتي آيفون آير الجيل الثاني بتصميم أكثر متانة وسهولة في الإصلاح، وبطارية قابلة للاستبدال، ونظام USB-C معياري مخصص للصيانة السهلة.

وقد حصل الهاتف على تقييم مرتفع في قابلية الإصلاح بلغ 7/10، ليؤكد أن أبل عدلت الجيل الجديد لمراعاة ملاحظات المستخدمين واحتياجات الصيانة طويلة الأجل.​

الأثر على ثقة المستخدمين ومستقبل “آيفون آير”

تُقر أبل أن معالجة العيوب التقنية بشكل سريع يعكس التزامها بجودة المستخدم وتجربة المنتجات الجديدة، ويعزز الإقبال على سلسلة Air رغم بعض التراجع في الطلب لصالح سلسلة آيفون 17 في بعض الأسواق العالمية.

وتواصل الشركة الاستثمار في البرمجيات الذكية والدعم الفني المواكب، ما يضعها باستمرار في الصدارة بين منافسيها في عالم الهواتف الذكية.