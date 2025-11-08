قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"
أبرز مباريات اليوم السبت 8-11-2025 والقنوات الناقلة
المصريون بالكويت يواصلون التصويت لليوم الثاني في انتخابات مجلس النواب
احذروا .. سقوط أمطار على تلك المناطق خلال ساعات| وإليك درجات الحرارة
أفغانستان تعلن فشل مفاوضات السلام مع باكستان
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري غدا
بدء تصويت المصريين بالأردن في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب
الأمم المتحدة: هجمات المستوطنين الإسرائيليين تسجل رقما قياسيا في أكتوبر
تركيا تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية في غزة
كلما تقدم لي عريس يتركني فهل هذا سحر؟.. انتبهي لهذه العلامة
الأرصاد تكشف طقس السبت: مائل للحرارة نهارا.. واعتدال في أول الليل
انخفاض مستمر .. تحرك أسعار الدواجن والبانيه بالبورصة والأسواق اليوم
أبل تصلح أكبر عيب في آيفون آير بالجيل الثاني

أبل
أبل
احمد الشريف

بعد إطلاقها الجيل الأول من هاتف “آيفون آير” الذي أثار ضجة في عالم الهواتف الذكية بفلسفته التصميمية الشفافة ورهافة وزنه غير المسبوقة، واجهت الشركة نقدًا واسعًا حول وجود عيوب تقنية مؤثرة أثرت على تجربة المستخدمين، تحديدًا فيما يتعلق بالكاميرا وميزات الذكاء الاصطناعي في النظام الجديد. 

في الجيل الثاني، استجابت أبل بسرعة وكفاءة لمعالجة تلك المشكلات، معلنة عن إصلاح شامل لأكبر عيب واجه الهاتف، ليؤكد نهج الشركة في الحفاظ على ثقة المستخدمين وريادة الابتكار.​

تفاصيل العيب الرئيسي في الجيل الأول

المشكلة الأبرز تمثلت في خلل برمجي أثّر على كاميرا آيفون آير وأجهزة آيفون 17 برو، حيث عانى العديد من المستخدمين من ظهور مربعات سوداء في الصور بشكل عشوائي عند التصوير في ظروف إضاءة معينة وخاصة عند توجيه شاشة LED شديدة السطوع مباشرة نحو الكاميرا. 

هذا الخلل أثّر على حوالي صورة واحدة من كل عشر صور، ما أدى إلى فقدان أهم ميزة يروج لها الهاتف وهي التصوير الذكي والمدعوم بالذكاء الاصطناعي. كما أدى العيب إلى تعطّل بعض ميزات Apple Intelligence مثل Genmoji وImage Playground وWriting Tools، لتصبح غير متاحة للمستخدمين رغم كونها نقطة قوة في النظام الجديد iOS 26.​

إصلاح العيب: تحديث برمجي وإعادة تأهيل الكاميرا

استجابت أبل بإطلاق تحديث برمجي عاجل لإصلاح المشكلة بعد رصدها على نطاق عالمي، ما مكّن المستخدمين المتأثرين من استعادة جميع ميزات الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور على أجهزتهم. 

شمل التحديث إصلاح الخلل الذي كان يعيق تشغيل بعض مزايا التصوير الذكي، إضافة إلى معالجة مربعات الكاميرا السوداء على مستوى الخادم تلقائيًا دون الحاجة لتدخل المستخدم.​

استمر الدعم الفني من أبل في توفير حلول إضافية في حال استمرار الأثر، منها إعادة ضبط الإعدادات أو استعادة الجهاز من نسخة iCloud احتياطية لضمان حصول كل مستخدم على أفضل تجربة دون خسارة أي من بياناته.​

تقييم الجيل الثاني: متانة وتصميم قابل للإصلاح

بحسب تحليل موقع ifixit وفيديوهات الاختبار، يأتي آيفون آير الجيل الثاني بتصميم أكثر متانة وسهولة في الإصلاح، وبطارية قابلة للاستبدال، ونظام USB-C معياري مخصص للصيانة السهلة. 

وقد حصل الهاتف على تقييم مرتفع في قابلية الإصلاح بلغ 7/10، ليؤكد أن أبل عدلت الجيل الجديد لمراعاة ملاحظات المستخدمين واحتياجات الصيانة طويلة الأجل.​

الأثر على ثقة المستخدمين ومستقبل “آيفون آير”

تُقر أبل أن معالجة العيوب التقنية بشكل سريع يعكس التزامها بجودة المستخدم وتجربة المنتجات الجديدة، ويعزز الإقبال على سلسلة Air رغم بعض التراجع في الطلب لصالح سلسلة آيفون 17 في بعض الأسواق العالمية. 

وتواصل الشركة الاستثمار في البرمجيات الذكية والدعم الفني المواكب، ما يضعها باستمرار في الصدارة بين منافسيها في عالم الهواتف الذكية.

أبل آيفون آير هاتف “آيفون آير”

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

إسماعيل الليثي وشيماء سعيد

حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

بعد تريند الجلابية.. سمر فودة تعتذر: أنا فلاحة وفخورة بأهلي مكنش قصدى

بعد تريند الجلابية.. سمر فودة تعتذر: أنا فلاحة وفخورة بأهلي ومكنش قصدى

محمد رمضان يحمل نعش والده

والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام

صورة أرشيفية

إعلام فلسطيني: مدفعية الاحتلال تستهدف شرق مدينة خان يونس

المصريين

على الدين هلال: الهوية مستقرة في وجدان الشعب المصري.. فيديو

محمد رضوان

محمد رضوان: مي فاروق تمتلك صوتًا نادرا تستمتع به.. فيديو

بالصور

أضرار تناول الطعام البارد.. يجهد المعدة ويضعف المناعة

أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي
أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي
أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي

المكملات الغذائية؟.. خطر حقيقي يهدد صحة الشباب .. تأثيرات نفسية وسلوكية سيئة

من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب

خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة

خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة
خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة
خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة

سترجع جديدة.. طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق

طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق فقط
طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق فقط
طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق فقط

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

