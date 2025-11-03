قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مراجعة شاملة لهاتف آيفون 17 برو ماكس.. تصميم لافت وكاميرا فائقة

آيفون 17 برو ماكس
آيفون 17 برو ماكس

أطلقت آبل سلسلة آيفون 17 برو ماكس بتصميم راقٍ يبرز بشكل خاص في اللون البرتقالي الكوني الجديد الذي أحدث ضجة كبيرة وأصبح حديث الساعة في أسابيع الإطلاق. 

أما الألوان التقليدية مثل الأزرق الداكن والفضي فتواصل التألق مع فئة المستخدمين الكلاسيكيين، لكن الجميع يريد استكشاف اللون البرتقالي الفريد الذي تصفه آبل بأنه “ضربة تسويقية نادرة”.

ترقية متكاملة للمستخدمين الحاليين

يلاحظ خبراء التقنية اهتمام مستخدمي آيفون 13 بالترقية إلى آيفون 17 برو ماكس، حيث تقدم آبل في هذا الإصدار تحسينات ملحوظة في التصميم والمتانة، مع شاشة كبيرة واستجابة سلسة تسمح بتجربة استخدام استثنائية.

كاميرا احترافية بتقنيات تصوير متقدمة

النقطة المفصلية في هذا الإصدار هي منظومة الكاميرات الاحترافية، يأتي الجهاز بكاميرا خلفية بدقة عالية وخصائص متطورة مثل التصوير الليلي، مع خاصية الاستقرار البصري للصور والفيديو والتركيز السريع حتى في ظروف الإضاءة الضعيفة. 

يُعتبر الجهاز الخيار الأفضل لعشاق التصوير وصانعي المحتوى بفضل التحديثات الكبيرة في تطبيق الكاميرا وأنماط التصوير الذكية.

أداء فائق ومعالج متطور

يعمل آيفون 17 برو ماكس بمعالج متقدم من سلسلة Apple Silicon مع ذاكرة عشوائية موسعة وسعة تخزين تصل إلى 512GB، ما يسمح بتشغيل التطبيقات الثقيلة والألعاب والمونتاج دون أي مشاكل. الجهاز يدعم شبكات الجيل الخامس، ويوفر بطارية قوية تدوم ليوم كامل مع خاصية الشحن السريع.

تجربة استخدام وميزات إضافية

من الميزات التي تعزز تجربة الاستخدام نظام التشغيل الحديث iOS 19، مع ميزات متقدمة للخصوصية والأمان، ودعم مستمر للتحديثات والذكاء الاصطناعي. كما تقدم آبل خيارات جديدة لتخصيص واجهة المستخدم والوصول الأسرع إلى الإعدادات والخدمات السحابية.

سعر الجهاز وتقييم نهائي

يبدأ سعر آيفون 17 برو ماكس من 149,900 روبية هندية لنسخة 256GB ويرتفع إلى النسخة الأعلى ذات 512GB، ويُعتبر من أفضل الترقيات لمستخدمي آيفون الذين يبحثون عن أداء عالٍ وتجربة تصوير احترافية. 

بحسب آراء المحترفين، الجهاز يُعد خياراً لا يُضاهى في فئته ويستحق الترقية خصوصاً لمستخدمي الإصدارات القديمة.

