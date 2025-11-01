قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

تيم كوك : آبل تخطط لزيادة شراكاتها في مجال الذكاء الاصطناعي

تيم كوك
تيم كوك
شيماء عبد المنعم

في أعقاب الربع المالي الناجح الذي سجلت فيه شركة آبل إيرادات بلغت 102.5 مليار دولار، تحدث الرئيس التنفيذي “تيم كوك” إلى قناة CNBC حول أداء الشركة وأهدافها المستقبلية. 

وكشف كوك في تصريحاته أن آبل، على الرغم من الطلب القوي، تواجه قيودا في الإمدادات على عدة طرز من iPhone 17 وطرازات iPhone 16 من العام الماضي.

ومن المتوقع أن تواصل نتائج آبل المالية الإيجابية في فترة العطلات، مع توقعات بنمو الإيرادات للربع المالي في ديسمبر بنسبة تتراوح بين 10% و12%.

آبل تخطط لزيادة شراكاتها في مجال الذكاء الاصطناعي

أكد كوك أيضا أن الشركة تخطط لإطلاق النسخة المنتظرة والمحدثة من مساعدها الصوتي "سيري"، الذي تم تأجيله عدة مرات، في العام المقبل. 

كان من المفترض أن تطلق آبل "سيري" المحدث في وقت سابق من هذا العام، لكن الإطلاق تأجل مرة أخرى، وتشير آخر الشائعات إلى أنه قد يتم إطلاقه في مارس 2026.

كما أكد “كوك” أن آبل تخطط لإقامة المزيد من الشراكات في مجال الذكاء الاصطناعي مع مزودين آخرين ضمن مجموعة "Apple Intelligence"، بعد صفقة التعاون مع OpenAI التي أبرمتها الشركة في 2024. 

ولم يقدم كوك تفاصيل حول الشركات التي ستتعاون معها آبل، لكنه أكد على نية الشركة في تعزيز شراكاتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

تكاليف التعريفات الجمركية

فيما يخص التعريفات الجمركية، التي كانت موضوعا ساخنا في صناعة التكنولوجيا هذا العام، أكد كوك أن آبل تكبدت تكاليف إضافية بلغت 1.1 مليار دولار خلال الربع المالي الذي انتهى في سبتمبر، ويتوقع أن تصل تكاليف التعريفات الجمركية إلى 1.4 مليار دولار في الربع المالي للعام الجاري.

إيرادات غير مسبوقة

في سياق متصل، أعلنت شركة آبل عن نتائجها المالية للربع الذي انتهى في 27 سبتمبر 2025، حيث سجلت الشركة عدة أرقام قياسية جديدة. 

بلغت الإيرادات الإجمالية 102.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت الأرباح 27.5 مليار دولار، بينما قفز العائد لكل سهم إلى 1.85 دولار، بزيادة نسبتها 13% على أساس سنوي.

 

بفضل الطلب القوي على سلسلة iPhone 17، سجلت إيرادات آيفون رقما قياسيا جديدا بلغ 49.02 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 6% مقارنة بإيرادات سلسلة iPhone 16. 

ومع ذلك، فإن طرز iPhone 17 و Air كانت متاحة فقط لمدة ثمانية أيام قبل إغلاق الربع، لذا فإن الأرقام الفعلية لها ستظهر بشكل أفضل في تقرير أبل المالي للربع الأول من عام 2026.

كما شهد قطاع الخدمات، الذي يشمل متجر التطبيقات وجميع الخدمات القائمة على الاشتراكات، إيرادات قياسية بلغ مجموعها 28.75 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك، سجلت إيرادات جهاز ماك 8.73 مليار دولار، بزيادة قدرها 13% مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من عدم إطلاق أي منتج ماك جديد خلال هذه الفترة. 

ومن المتوقع أن تظهر نتائج جهاز MacBook Pro M5 بشكل أكثر وضوحا في تقرير الربع الأول من عام 2026.

لم تشهد إيرادات آيباد تغييرات كبيرة، حيث بلغت 6.95 مليار دولار، في حين شهدت فئة "الأجهزة القابلة للارتداء، المنزل والملحقات" نموا، حيث سجلت إيرادات بلغت 9.01 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالمستقبل، تتوقع آبل موسم عطلات قويا مع توقعات بنمو الإيرادات بين 10-12%، في نفس الوقت، تشير التوقعات إلى أن الشركة ستتحمل تكاليف إضافية تقدر بحوالي 1.4 مليار دولار بسبب التعريفات الجمركية خلال فترة العطلات.

