آبل تغير قواعد اللعبة.. هل ستنتقل إلى شاشات OLED في كل أجهزتها؟

تخطط شركة آبل Apple، لإضافة شاشات OLED إلى أجهزة iPad Air و iPad mini و MacBook Air، وفقا لتقرير من مارك جورمان من "بلومبرج".

وتقدم تقنية OLED لون أسود أعمق وتباينا أفضل مقارنة بالشاشات الحالية من نوع LCD التي تستخدمها هذه الأجهزة، مما يجعلها مثالية للمهام مثل إنشاء المحتوى والترفيه، ومع ذلك، فإن تقنية OLED أكثر تكلفة، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار النماذج المستقبلية.

وتقوم آبل حاليا باختبار نسخ من كل جهاز مزودة بشاشات OLED، وفقا لمصادر مطلعة على الموضوع.

وعادة ما تكون هذه التقنية مخصصة للأجهزة المتطورة مثل أجهزة الكمبيوتر اللوحية والحواسيب الشخصية الراقية، حاليا تستخدم آبل شاشات OLED فقط في سلسلة iPad Pro بخلاف هواتف آيفون.

ولكن الشركة قد تكون تسعى لتحفيز مبيعات أجهزة Mac و iPad المتراجعة، حيث تقدم شاشات OLED سببا جيدا للمستخدمين لترقية أجهزتهم.

أول جهاز سيحصل على التقنية الجديدة سيكون iPad mini

بحسب مصادر جورمان، من المحتمل أن يكون أول جهاز يحصل على شاشة OLED هو iPad mini، الذي قد يطرح في العام المقبل.

يحتمل أن تكلف النسخة المزودة بشاشة OLED، التي تحمل الاسم الرمزي J510، زيادة تصل إلى 100 دولار مقارنة بالنموذج العادي، وذلك بفضل الشاشة الجديدة وتصميم مقاوم للماء تم تحديثه.

ستتبع iPad Air و MacBook Air في الحصول على الشاشات الجديدة في وقت لاحق، مع توقعات بأن يأتي MacBook Air في عام 2028.

شائعات حول جهاز MacBook Pro مع شاشة OLED

في وقت سابق من هذا الشهر، تنبأ كل من جورمان والمحلل مينج-تشي كو بأن آبل ستطلق جهاز MacBook Pro مزودا بشاشة OLED في أواخر 2026 أو أوائل 2027، على الرغم من أن ستيف جوبز كان قد أعرب عن كرهه للتقنيات التي تعتمد على الشاشات اللمسية.

ومن غير الواضح ما إذا كانت MacBook Air المزودة بشاشة OLED ستأتي أيضا مع شاشة تعمل باللمس.

مزايا وعيوب شاشات OLED

إلى جانب التباين المتفوق ومستوى الأسود العميق، فإن شاشات OLED أخف وزنا من شاشات LCD لأنها لا تحتاج إلى إضاءة خلفية.

ومع ذلك، تتمثل العيب الرئيسي في انخفاض مستوى السطوع، في حين أن MacBook Pro الحالية من آبل تستخدم تقنية MiniLED التي توفر سطوعا أعلى ولكن مع تباين أقل مقارنة بـ OLED.

من الجدير بالذكر أن هذه الشائعات يجب أن تؤخذ بحذر، وحتى إذا كانت صحيحة، قد تتغير خطط آبل في المستقبل.