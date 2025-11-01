قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لم نقصد الإساءة.. أول تعليق من الأهلي على أزمة صور ثلاثي الزمالك
تنسيق بين 3 وزارات لترويج الحضارة المصرية بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير
رقصت بملابس خادشة.. صانعة محتوى بالإسكندرية تواجه الحبس سنتين بالقانون
صحيفة يونانية: المتحف المصري الكبير يعرض أعظم اكتشاف أثري في العالم
مصطفي أبو زهرة: المتحف الكبير هدية مصر للعالم وتجسيد لعظمة حضارتنا
وزير السياحة يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف الكبير .. الفنادق والمواقع الأثرية جاهزة لاستقبال ضيوف مصر
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
محرك للاقتصاد.. وزير الزراعة: افتتاح المصري الكبير ميلاد حضاري جديد
ما المسافة المسموح بها بين الصفوف فى صلاة الجماعة؟.. الإفتاء توضح
العالم يحتفي بافتتاح المتحف الكبير.. صرح يجسد عظمة التاريخ والعبقرية
جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية
اضطرابات كبرى في الحركة الجوية بمطارات أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نتائج قوية لأرباح آبل في 2025 وتوقعات تاريخية لمبيعات آيفون 17

آبل
آبل
احمد الشريف

أعلنت شركة آبل عن نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المالية الكاملة 2025، وأثارت أرقام المبيعات والتوقعات المستقبلية ردود فعل قوية جعلت سهم الشركة يصل إلى أعلى مستوى تاريخي له، حيث قفز السعر في التداولات الليلية إلى 277.78 دولار.

مبيعات آيفون تقود النمو: أرقام وتحليلات

حققت آبل عائدات بلغت 49.03 مليار دولار من مبيعات آيفون خلال الربع الرابع وحده، بزيادة 6.1% عن الفترة نفسها من 2024. 

وخلال السنة المالية كاملة، وصلت عائدات آيفون إلى 209.59 مليار دولار بزيادة 4.2% عن العام السابق، مدفوعة بنجاح سلسلة iPhone 17، التي تفوقت في الأداء على سلسلة iPhone 16 رغم وقف إنتاج iPhone Air.

الخدمات تسجل قفزة مهمة والنمو في المناطق العالمية

قطاع الخدمات (مثل آبل ميوزك وسحابة آيكلاود) سجّل عائدات قياسية حيث بلغ 28.75 مليار دولار في الربع الرابع و109.16 مليار دولار في السنة الكاملة، أي نمو 13.5% سنويًا، مدعومًا بقاعدة مستخدمين فاقت 1.56 مليار جهاز نشط حول العالم. إضافة إلى ذلك، شهدت معظم المناطق الجغرافية ارتفاعًا ملموسًا في الإيرادات، باستثناء تراجع بسيط في الصين الكبرى فقط.

أداء القطاعات الأخرى: إيرادات أجهزة آيباد والملحقات

حافظت أجهزة iPad على استقرار نسبي مع زيادة طفيفة بنسبة 5%، بينما سجلت ملحقات آبل مثل الساعات والسماعات عائدات قدرها 35.69 مليار دولار بانخفاض 3.6% عن العام الماضي، ما يعكس تحديات في سوق الأجهزة القابلة للارتداء رغم قوة منتجات آبل.

المحصلة المالية: أرباح قياسية ونمو مزدوج في الربحية

ارتفع صافي الربح السنوي لآبل بنسبة 23.2% ليبلغ 112 مليار دولار مقابل 93.74 مليار في 2024. وقد أكّد تيم كوك، الرئيس التنفيذي، أن ربع ديسمبر سيشهد أعلى عائدات في تاريخ الشركة بفضل قوة مبيعات آيفون 17، والتوسع في أجهزة AirPods Pro 3 وApple Watch ومجموعة MacBook Pro وiPad Pro بمعالج M5 الجديد.

سهم آبل عند أعلى سعر مع توقعات لموسم مبيعات غير مسبوق

تعكس نتائج 2025 قوة آبل في التنويع والتركيز على الخدمات ونجاح الأجهزة الجديدة، مع توقعات بربع مالي أول استثنائي في 2026 قد يسجل أرقاماً تاريخية من مبيعات آيفون ومنتجات الشركة.

آبل آيفون 17 آيفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تريند صور الفراعنة

سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وترقب في الأسواق

تنصيب الأنبا سيميون مطرانا جديدا لدير سانت كاترين

في أجواء روحية مهيبة.. تنصيب الأنبا سيميون مطرانا جديدا لدير سانت كاترين

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر

أحمد حسن

أحمد حسن يعلن عن جنسية مدرب الزمالك الجديد

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

الفاشر

بعد انتشار الفيديوهات.. ماذا يحدث في الفاشر السودانية؟

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

ترشيحاتنا

تعاون جديد بين تضامن الأقصر وتعليم الكبار للقضاء على الأمية وتحقيق التنمية المستدامة

تعاون جديد بين تضامن الأقصر وتعليم الكبار للقضاء على الأمية

صورة موضوعية

الأقباط يودعون القس إليا نعيم وزوجته بالغردقة في أجواء حزينة

صورة أرشيفية

انتعاش سياحي كبير بالبحر الأحمر مع انطلاق الموسم الشتوي وافتتاح المتحف المصري الكبير

بالصور

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها في قناع سحري عمره 3000 عام

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد