نتائج قوية لأرباح آبل في 2025 وتوقعات تاريخية لمبيعات آيفون 17

أعلنت شركة آبل عن نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المالية الكاملة 2025، وأثارت أرقام المبيعات والتوقعات المستقبلية ردود فعل قوية جعلت سهم الشركة يصل إلى أعلى مستوى تاريخي له، حيث قفز السعر في التداولات الليلية إلى 277.78 دولار.

مبيعات آيفون تقود النمو: أرقام وتحليلات

حققت آبل عائدات بلغت 49.03 مليار دولار من مبيعات آيفون خلال الربع الرابع وحده، بزيادة 6.1% عن الفترة نفسها من 2024.

وخلال السنة المالية كاملة، وصلت عائدات آيفون إلى 209.59 مليار دولار بزيادة 4.2% عن العام السابق، مدفوعة بنجاح سلسلة iPhone 17، التي تفوقت في الأداء على سلسلة iPhone 16 رغم وقف إنتاج iPhone Air.

الخدمات تسجل قفزة مهمة والنمو في المناطق العالمية

قطاع الخدمات (مثل آبل ميوزك وسحابة آيكلاود) سجّل عائدات قياسية حيث بلغ 28.75 مليار دولار في الربع الرابع و109.16 مليار دولار في السنة الكاملة، أي نمو 13.5% سنويًا، مدعومًا بقاعدة مستخدمين فاقت 1.56 مليار جهاز نشط حول العالم. إضافة إلى ذلك، شهدت معظم المناطق الجغرافية ارتفاعًا ملموسًا في الإيرادات، باستثناء تراجع بسيط في الصين الكبرى فقط.

أداء القطاعات الأخرى: إيرادات أجهزة آيباد والملحقات

حافظت أجهزة iPad على استقرار نسبي مع زيادة طفيفة بنسبة 5%، بينما سجلت ملحقات آبل مثل الساعات والسماعات عائدات قدرها 35.69 مليار دولار بانخفاض 3.6% عن العام الماضي، ما يعكس تحديات في سوق الأجهزة القابلة للارتداء رغم قوة منتجات آبل.

المحصلة المالية: أرباح قياسية ونمو مزدوج في الربحية

ارتفع صافي الربح السنوي لآبل بنسبة 23.2% ليبلغ 112 مليار دولار مقابل 93.74 مليار في 2024. وقد أكّد تيم كوك، الرئيس التنفيذي، أن ربع ديسمبر سيشهد أعلى عائدات في تاريخ الشركة بفضل قوة مبيعات آيفون 17، والتوسع في أجهزة AirPods Pro 3 وApple Watch ومجموعة MacBook Pro وiPad Pro بمعالج M5 الجديد.

سهم آبل عند أعلى سعر مع توقعات لموسم مبيعات غير مسبوق

تعكس نتائج 2025 قوة آبل في التنويع والتركيز على الخدمات ونجاح الأجهزة الجديدة، مع توقعات بربع مالي أول استثنائي في 2026 قد يسجل أرقاماً تاريخية من مبيعات آيفون ومنتجات الشركة.