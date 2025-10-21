قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه
بعد توقفها المفاجئ.. شاحنات المساعدات الإنسانية تصطف تمهيدًا لدخولها غزة
انطلاق حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين بـانتخابات مجلس النواب.. بعد غد
10 محظورات حددتها «الوطنية للانتخابات» على المترشحين لـ انتخابات مجلس النواب
البيت الأبيض يعلن تأجيل لقاء روبيو ولافروف
روسيا تعلن إسقاط 55 مسيرة أوكرانية خلال الليل
هل يجب على الأبناء الإنفاق على الوالدين؟.. الإفتاء: بـ3 شروط
بدأ العد التنازلي.. 11 يوما تفصلنا عن افتتاح المتحف المصري الكبير
استغاثات يومية.. متحدث الشباب والرياضة يكشف حجم الفساد بالإسماعيلي
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 21-10-2025
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 21-10-2025 والقنوات الناقلة
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ينافس آبل وأندرويد.. "هواوي" تكشف عن هاتف جديد

هاتف Huawei Mate 70 Air
هاتف Huawei Mate 70 Air
لمياء الياسين

كشفت نوبيا عن هاتف نوبيا إير  في سبتمبر، بسُمك 6.7 ملم، ومن المقرر إطلاق موتو إكس 70 إير بهيكل 5.99 ملم في الصين بنهاية هذا الشهر و سيصل هاتف هواوي ميت 70 إير إلى البلاد قريبًا.

وبات من غير الواضح ما إذا كانت ستُطرح إصداراتٌ لاحقةٌ لهواتف سامسونج جالاكسي إس 25 إيدج وآيفون إير فائقة النحافة، نظرًا لضعف مبيعاتها  تستعد بعض العلامات التجارية الصينية لإطلاق هواتف ذكية نحيفة تحمل علامة "إير".

مواصفات هاتف Huawei Mate 70 Air

ظهر هاتف هواوي ميت 70 إير المرتقب، والذي يحمل رقم الموديل SUP-AL90، في قاعدة بيانات منتجات شركة تشاينا تيليكوم. تُظهر القائمة أن الجهاز يتميز بشاشة مقاس 6.9 بوصة تدعم دقة Full HD تبلغ 1920 × 1080 بكسل و سيتوفر الجهاز بنسختين: 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 512 جيجابايت، وبألوان متنوعة مثل الأسود ، والأبيض ، والفضي .

لا تزال مواصفات هاتف Mate 70 Air الأخرى، بما في ذلك سُمكه، طي الكتمان. عادةً ما تتضمن هواتف هواوي الداعمة لشبكات الجيل الخامس الرقم "AN00" في أرقام طرازها، لكن هذا الهاتف يحمل الرقم "ALXX"، مما يشير إلى أنه قد لا يدعم اتصال الجيل الخامس. من المتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل حول هاتف Mate 70 Air قريبًا.

هواوي ميت 70 ايرهواوي ميت 70 اير

تشير التقارير أيضًا إلى أن هواوي تستعد لإطلاق سلسلة هواتف Mate 80 في الصين. ومن المتوقع إطلاقها في نوفمبر ، وقد تشمل المجموعة عدة طرازات مثل Mate 80 و  Mate 80 Pro و  Mate 80 Pro+ و  Mate 80 RS

ماذا يحدث عند تناول القلقاس؟.. فوائد مذهلة ونصائح مهمة قبل الطهي

القلقاس
القلقاس
القلقاس

اللوفر

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

