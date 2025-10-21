ينافس آبل وأندرويد.. "هواوي" تكشف عن هاتف جديد

كشفت نوبيا عن هاتف نوبيا إير في سبتمبر، بسُمك 6.7 ملم، ومن المقرر إطلاق موتو إكس 70 إير بهيكل 5.99 ملم في الصين بنهاية هذا الشهر و سيصل هاتف هواوي ميت 70 إير إلى البلاد قريبًا.

وبات من غير الواضح ما إذا كانت ستُطرح إصداراتٌ لاحقةٌ لهواتف سامسونج جالاكسي إس 25 إيدج وآيفون إير فائقة النحافة، نظرًا لضعف مبيعاتها تستعد بعض العلامات التجارية الصينية لإطلاق هواتف ذكية نحيفة تحمل علامة "إير".

مواصفات هاتف Huawei Mate 70 Air

ظهر هاتف هواوي ميت 70 إير المرتقب، والذي يحمل رقم الموديل SUP-AL90، في قاعدة بيانات منتجات شركة تشاينا تيليكوم. تُظهر القائمة أن الجهاز يتميز بشاشة مقاس 6.9 بوصة تدعم دقة Full HD تبلغ 1920 × 1080 بكسل و سيتوفر الجهاز بنسختين: 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 512 جيجابايت، وبألوان متنوعة مثل الأسود ، والأبيض ، والفضي .

لا تزال مواصفات هاتف Mate 70 Air الأخرى، بما في ذلك سُمكه، طي الكتمان. عادةً ما تتضمن هواتف هواوي الداعمة لشبكات الجيل الخامس الرقم "AN00" في أرقام طرازها، لكن هذا الهاتف يحمل الرقم "ALXX"، مما يشير إلى أنه قد لا يدعم اتصال الجيل الخامس. من المتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل حول هاتف Mate 70 Air قريبًا.

هواوي ميت 70 ايرهواوي ميت 70 اير



تشير التقارير أيضًا إلى أن هواوي تستعد لإطلاق سلسلة هواتف Mate 80 في الصين. ومن المتوقع إطلاقها في نوفمبر ، وقد تشمل المجموعة عدة طرازات مثل Mate 80 و Mate 80 Pro و Mate 80 Pro+ و Mate 80 RS