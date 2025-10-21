كاميرا نادي بيفرلي هيلز تفجر مفاجأة في حادث دهس الشيخ زايد

واصلت النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها في حادث دهس طالب ووالده وابن عمته أمام نادي بيفرلي هيلز.

ووثقت النيابة أقوال المصابين بما رصدته كاميرات المراقبة أمام نادي بيفرلي هيلز، حيث تم تحريز مقطع فيديو سجلته الكاميرا بسيارة والد الطالب تقتحم عددا من الأشخاص المتوقفين في المشاجرة وتدهس 3 منهم ثم فر بالسيارة.

وكشفت التحقيقات أن كاميرا مراقبة واحدة فقط رصدت لحظة ارتكاب المتهم للجريمة، ولم يتعد مقطع الفيديو عدة ثوان رصدت اصطدم السيارة بالمجني عليهم، حيث لم يمتد مدى الكاميرا إلى لحظة انطلاق السيارة، إنما رصدت لحظة الدهس فقط.

كانت واقعة دهس طالب ووالده وابن عمته تصدرت ترند مواقع التواصل بعدما سردت والدة الطفل المصاب تفاصيل الحادث، وذكرت أن بداية الواقعة كانت بـ"خناقة" داخل مدرسة دولية بين نجلها الذي اعتدى عليه زملاؤه ٣ أشقاء و٣ آخرون بسبب تحدثه إلى زميلته التي يحاول أحد الطلاب المعتدين لفت انتباهها.

وعبر صفحتها الشخصية، سردت والدة الطفل المصاب تفاصيل تعرض زوجها وابنها وقريبه للدهس من ولي أمر زميله أمام النادي في كمبوند شهير بالشيخ زايد.

وقالت في منشور طويل: "قررت أحكي عشان في ناس كتير وجرائد بيتكلموا عن لساني كلام أنا ماتكلمتش مع أي صحافة ولا هتكلم أصلا مش خناقة عيال.. ده محاولة قتل متعمدة!

اللي حصل في مدرسة في الشيخ زايد يوم الأربعاء اللي فات مش خناقة ولاد.. اللي حصل جريمة، وناس بتلعب بحياة البشر، وأرواحنا بتدفع التمن!

والثمن والنتيجة: جوزي في العناية المركزة في غيبوبة ونزيف في المخ، ده غير الجروح والكدمات الشديدة؛ ابني حازم كسر في الكاحل وعملية شرائح ومسامير، وجروح وخياطات في وشه وجسمه.

سعيد ابن عمة حازم: كسر في الأنف، ارتجاج في المخ، فتح شديد في الشفاه، خياطات وجروح في أكتر من مكان في الوش، وكدمات في الجسم كله".