الملاكم فضل يضرب فيه| ننشر أقوال الطالب وابن عمته ضحيتي حادث دهس الشيخ زايد

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالشيخ زايد عن تفاصيل جديدة في حادث دهس طالب ووالده وابن عمته أمام نادي بيفرلي هيلز حيث انتقل محقق النيابة إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين في الحادث حيث أفاد الأطباء بسماح حالة اثنين من المصابين بالإدلاء بأقوالهما بينما مازال الثالث "والد الطالب" في غرفة الرعاية المركزة ولم تسمح حالته بالاستماع لأقواله.

واستمعت النيابة لأقوال الطالب وابن عمته المصابان حيث سردا تفاصيل الواقعة وسابقة تشاجر 3 أشقاء من الطالب داخل مدرستهم بسبب غيرة أحدهم من تحدث طالبة زميلته معجب بها مع الطالب المصاب ففوجئ الأخير بزميله وشقيقيه وآخرين يعتدون عليه داخل المدرسة، وأضاف في أقواله أن الأمر لم ينته عندما عاد للمنزل حيث فوجئ بزميله وآخرين يقفون أمام منزله في سيارة ويرفعون صوت الموسيقى عاليا حتى يقومون باستفزازه فخرج وابن عمته للتحدث معهم وإنهاء الأمر ثم اتفقوا على اللقاء أمام نادي بيفرلي هيلز لإنهاء الخلاف.

قال الطالب إنه في الموعد ذهب إلى النادي وأصر والده وابن عمته على مرافقته وعندما وصلوا إلى المكان شاهدوا الشقيق الأكبر لزميله يقترب منهم ويعتدي على ابن عمته بضرب مبرح خاصة أنه "ملاكم" وعندما تدخل والده لإبعاد الملاكم عنهما فوجئوا جميعا بوالد زميله يقترب بسيارته بسرعة ويصطدم بهم ثم قام بدهسهم أثناء سقوطهم على الأرض وفر هاربا.

كانت تصدرت واقعة دهس طالب ووالده وابن عمته تريند مواقع التواصل بعدما سردت والدة الطفل المصاب تفاصيل الحادث، وذكرت أن بداية الواقعة كانت بـ"خناقة" داخل مدرسة دولية بين نجلها الذي اعتدى عليه زملاؤه ٣ أشقاء و٣ آخرون بسبب تحدثه إلى زميلته التي يحاول أحد الطلاب المعتدين لفت انتباهها.

وعبر صفحتها الشخصية سردت والدة الطفل المصاب تفاصيل تعرض زوجها وابنها وقريبه للدهس من ولي أمر زميله أمام النادي في كمبوند شهير بالشيخ زايد، وقالت في منشور طويل: "قررت احكي عشان في ناس كتير وجرائد بيتكلموا عن لساني كلام أنا ماتكلمتش مع أي صحافة ولا هتكلم أصلا مش خناقة عيال.. ده محاولة قتل متعمدة.

اللي حصل في مدرسة في الشيخ زايد يوم الأربعاء اللي فات مش خناقة ولاد.. اللي حصل جريمة، وناس بتلعب بحياة البشر، وأرواحنا بتدفع التمن.

والثمن والنتيجة: جوزي في العناية المركزة في غيبوبة ونزيف في المخ، ده غير الجروح والكدمات الشديدة؛ ابني حازم كسر في الكاحل وعملية شرائح ومسامير، وجروح وخياطات في وشه وجسمه.

سعيد ابن عمة حازم: كسر في الأنف، ارتجاج في المخ، فتح شديد في الشفاه، خياطات وجروح في أكتر من مكان في الوش، وكدمات في الجسم كله.