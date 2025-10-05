تسريبات تكشف تصميم ومواصفات سلسلة هواوي Mate 80 الجديدة

تعمل هواوي حاليا على تطوير سلسلة هواتف Mate 80، وقد كشفت تسريبات حديثة على منصة Weibo الصينية عن أولى الصور التي تظهر تصميم الهاتف من الجهة الخلفية، حيث يتضح أن أحد الطرازات سيأتي بكاميرا دائرية بارزة.



تشكيلة متنوعة من الطرازات



ستتضمن سلسلة هواوي الجديدة أربعة إصدارات تحت اسم Mate 80 وMate 80 Pro وMate 80 Pro+ وMate 80 RS (النسخة الأعلى والأكثر فخامة).

وتظهر الصور المسربة وجود ثلاث كاميرات مرتبة على شكل مثلث داخل وحدة دائرية، إلى جانب فتحات مخصصة للفلاش والليزر ومستشعرات إضافية.

ويذكر أن سلسلة Mate 70 السابقة اعتمدت أيضا على وحدة دائرية، لكن مع ترتيب مختلف للكاميرات.

صورة مسربة تصميم اللوحة الخلفية لهواتف هواوي Mate 80



مواصفات الأداء والمعالج



من المتوقع أن تعتمد هواوي في هذه السلسلة على معالجها الجديد Kirin 9030 في طرازات Pro وPro+ وRS، مع دعم الشحن السلكي السريع بقوة 100 وات.

أما النسخة الأساسية Mate 80، فقد تأتي بمعالج Kirin 9020 الأقل قوة، مع شحن بقدرة 66 وات، جميع الطرازات ستدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G.



كاميرات محسنة وتقنيات تصوير متقدمة



تشير التسريبات إلى أن هاتف Mate 80 الأساسي سيحتوي على مستشعر بدقة 50 ميجابكسل بحجم 1/1.5 إنش، بينما سيأتي إصدار Pro بمستشعر أكبر بحجم 1/1.3 إنش.

أما الطرازان الأعلى Pro+ وRS، فسيعتمدان على مستشعر هواوي الجديد SmartSens 590، الذي يتميز بدقة 50 ميجابكسل وحجم 1/1.3 إنش، مما يعزز الأداء في ظروف الإضاءة المنخفضة.



تصميم فاخر وتجربة بصرية متطورة



يشاع أن النسخة الفاخرة Mate 80 RS، ستقدم شاشة OLED مزدوجة الطبقة بحجم 6.9 بوصة، كما تعمل هواوي على اختبار مواد جديدة مثل إطار من التيتانيوم وظهر زجاجي يشبه السيراميك، مما يعكس توجها نحو التصميم الفاخر والمتين.



نظام التشغيل



ستعمل جميع هواتف السلسلة بنظام HarmonyOS NEXT، وهو الإصدار الأحدث من نظام التشغيل الخاص بـ هواوي، والذي يتوقع أن يقدم تجربة أكثر سلاسة وتكاملا مع أجهزة الشركة الأخرى.