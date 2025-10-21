احذر هذا العلاج قد يعرضك للخطر.. استشاري يحذر من استخدام «مجموعة البرد»

أكد الدكتور أيمن رشوان، استشاري الغدد الصماء والأمراض الباطنية، أن فصل الشتاء يتطلب استعدادات خاصة تختلف من سنة لأخرى، مشددًا على أن الانتقال من الملابس الصيفية إلى الشتوية يجب أن يكون بناءً على الأحوال الجوية الفعلية وليس تواريخ ثابتة في التقويم.

وأوضح رشوان أن الأطفال وكبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض في الشتاء بسبب ضعف جهاز المناعة لديهم، ما يتطلب تعاملًا أكثر حذرًا واتخاذ احتياطات وقائية مشددة.

2. خطر العدوى في الشتاء: "بوسة الشتاء" ليست بريئة

خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة"، حذر رشوان من العادات الاجتماعية التي قد تنقل العدوى في الشتاء، مثل التقبيل.

وقال: "بوسة الشتاء تحمل كل أنواع الجراثيم"، مؤكدًا ضرورة تجنب تقبيل الأطفال حديثي الولادة لتقليل خطر انتقال العدوى التي قد تتطور إلى أمراض خطيرة مثل الالتهاب الرئوي.

3. متحور كورونا الجديد: خطر مستمر يتطلب الحذر

كشف رشوان عن ظهور متحور جديد من فيروس كورونا أكثر خطورة من الفيروس الأصلي، موضحًا أن هذا المتحور يتميز بفترة بقاء أطول داخل الجسم، ما يزيد من مخاطره الصحية.

وشدد على ضرورة عدم التهاون في اتباع الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة، التباعد، والحرص على النظافة الشخصية للحد من انتشار الفيروس.

4. تحذير من استخدام "مجموعة البرد" بدون استشارة طبية

أكد الدكتور أيمن رشوان أن الأدوية التقليدية المعروفة بـ"مجموعة البرد" قد تسبب مضاعفات خطيرة عند استخدامها بشكل خاطئ، خاصة بدون استشارة الطبيب المختص.

وأشار إلى أن التعامل العشوائي مع نزلات البرد باستخدام هذه الأدوية يشكل خطرًا حقيقيًا على الصحة، وقد يؤدي إلى تفاقم الحالة بدلاً من تحسينها.

5. فيتامينات وأدوية الشتاء: لا تتناولها عشوائيًا

وشدد رشوان على ضرورة تناول الفيتامينات والأدوية تحت إشراف طبي، محذرًا من الإفراط في تناولها دون مراجعة الطبيب، لأن ذلك قد يؤدي إلى مضاعفات صحية غير متوقعة.

وقال: "تناول المرضى للأدوية بدون استشارة طبية يحتاج إلى وقفة وانضباط"، داعيًا الجمهور للالتزام بالإرشادات الطبية لتجنب المضاعفات.