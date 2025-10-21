الشتاء فصلهم المفضل.. تعرف على أكثر الأبراج انتظارا له

الأبراج التي تنتظر فصل الشتاء بشغف عادة تكون تلك التي تميل إلى الهدوء، الدفء، والأجواء الرومانسية، أو التي تجد في الشتاء وقتًا للتأمل والراحة النفسية.

إليك أكثر الأبراج حبًا وانتظارًا للشتاء:



1. برج السرطان

من أكثر الأبراج التي تعشق الأجواء الشتوية، لأنها تمنحه فرصة للجلوس في البيت والتمتع بالدفء والذكريات. السرطان يحب لمّة العيلة وكوب الشوكولاتة الساخنة أمام التلفاز.



2. برج الحوت

رومانسي بطبعه، ويجد في المطر والموسيقى الهادئة أجواء مثالية لأحلامه وخيالاته. الشتاء بالنسبة له فصل الإلهام والمشاعر العميقة.



3. برج الثور

يحب الراحة والدفء والطعام الجيد، لذلك الشتاء هو موسمه المفضل للاستمتاع بالأكلات الساخنة والنوم المريح.



4. برج الجدي

يعشق الهدوء والنظام الذي يميز فصل الشتاء، ويشعر فيه بالتركيز والإنتاجية، وكأن الطقس البارد يساعده على الإنجاز.



5. برج العقرب

غموض الشتاء ينسجم تمامًا مع طبيعته العميقة. يحب الأجواء الباردة لأنها تمنحه طاقة للتفكير والتأمل بعيدًا عن الضوضاء.

أما الأبراج التي لا تفضل الشتاء كثيرًا فهي مثل الأسد، الجوزاء، والقوس لأنها تميل إلى النشاط والحركة وأجواء الصيف المنفتحة.