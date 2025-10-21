قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على خطة الحكومة لمواجهة السيول والأمطار في الشتاء

كتب محمود مطاوع

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع التاسع لمجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الموضوعات، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وبمشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة مراجعة مدى استعداد غرف الطوارئ والعمليات بالمحافظات وربطها بغرف العمليات المركزية، بالإضافة إلى الاطمئنان على مدى توافر عربات الكسح والمعدات الأخرى اللازمة،استعدادا لفصل الشتاء.

 واتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة في هذا الشأن، مع مراعاة المتابعة الدقيقة لتحذيرات الأرصاد الجوية والتوقعات والتنبؤات الجوية ومراجعتها بصفة يومية.

        وفي الوقت نفسه، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة قيام المحافظات الواقعة على نهر النيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإزالة كل صور التعديات على جانبي النهر لتفادي ارتفاع مناسيب المياه بنهر النيل، وتكرار حدوث مشكلات. 

        وفي إطار ذلك، شدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار المتابعة من جميع إدارات حماية النيل لوأد أية محاولات للتعدي في مهدها وقبل تفاقمها ضمن فعاليات الموجة (٢٧) الجاري تنفيذها حاليا، مع دراسة جميع الحالات بشكل دقيق من مختلف الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها .

وحول الاستعدادات التي تجريها الوزارة لمجابهة مخاطر الأمطار والسيول وفصل الشتاء، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تشكيل لجان للمرور الميداني؛ لمتابعة تحسين شبكات تصريف مياه الأمطار بالمناطق الأكثر عُرضة للسيول وتجمعات المياه، بجانب تجهيز المجاري المائية وإزالة التعديات عليها، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل فرق الطوارئ بالمحافظات على إدارة الأزمات، فضلا عن التنسيق مع الوزارات والهيئات الأخرى، ومنها هيئة الأرصاد الجوية لتكامل الجهود خلال الأزمات، وتوظيف إمكانات الشبكة الوطنية للطوارئ لضمان سرعة التواصل بين فرق العمل.

