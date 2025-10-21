خالد الغندور يوجه رسالة لطبيب إمام عاشور: طمنونا على حالته.. وربنا يشفيه

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة لـ الطبيب الخاص بـ اللاعب إمام عاشور بعد تطور حالته الصحية.

رسالة لـ إمام عاشور:

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"اتمني من الدكتور الخاص بإمام عاشور و كمان النادي الأهلي يطلعوا يطمنونا علي حالة امام عاشور دلوقتي و ربنا يشفيه بإذن الله".

تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور:

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات موقف إمام عاشور لاعب الفريق الكروي بالنادي الأهلي، وموعد عودته للتدريبات الجماعية للفريق.



وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "الأهلي بدأ يتكلم مع إمام عاشور، إمام هيتجنن عشان يرجع في أقرب وقت للتدريبات والمشاركة".



واضاف: "التحليل فيه تطور الحمدلله، وكل يوم إنزيمات الكبد بتقل، إمام حاسس أنه كويس وسليم لكن في تحليل هيتعمل يوم الخميس ودا هيبين موعد عودة إمام التدريبات".



وواصل: "إمام عايز يلحق ماتشات الدوري وماتش السوبر اللي في الإمارات والمفروض دا يكون أول الشهر، وضاغط بشكل كبير على الجهاز الطبي لكن قالوله التحاليل اللي هتحسم".

واختتم: "المدرب معجب جدا جدا بإمام وشاف فيديوهات وتسجيلات له وقال أنا محتاجه في الملعب، لكن مستني التحاليل".