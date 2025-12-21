المطران شيحان يترأس قداس عيد الميلاد المجيد لكاريتاس مصر

ترأس اليوم، المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، وممثل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، لدى كاريتاس مصر، قداس عيد الميلاد المجيد، وذلك بالمقر الإداري للجمعية، بشبرا.

صلاة القداس الإلهي

شارك في الصلاة الأب نادر ميشيل اليسوعي، والخوري لويس متى، راعي كنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع المارونية، بالإسماعيلية، والمستشار الدكتور جميل حليم، رئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس مصر، والدكتور أيمن صادق، المدير العام للجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة الجمعية، والعاملين.

وألقى المطران عظة الذبيحة الإلهية مشددًا أهمية الانخراط دون خوف في رسالة المحبة، والخير تجاه الفقراء، والمهمشين، والمنبوذين، والنازحين، مؤكدًا أن كاريتاس مصر تُجسّد رسالة الكنيسة الكاثوليكية في مصر، وأن رسالة كاريتاس هي رسالة محبة ممتدة في خدمة كل إنسان.

ووجّه الأب المطران كلمة شكر وتقدير إلى رؤساء البرامج، والعاملين بها، داعيًا إياهم إلى الاستمرار في العطاء بكل محبة، وفتح الأيدي، والقلوب بسخاء في مساعدة الآخرين، مؤكدًا أن العطاء هو التعبير الحقيقي عن رسالة المحبة التي يحملها يسوع، وتجسدها كاريتاس في عملها اليومي.

وبدوره، عبّر الدكتور أيمن صادق عن شكره وامتنانه لجميع الحاضرين، متمنيًا لهم أعيادًا مجيدة، وسنة جديدة مليئة بالنجاحات، والعطاء، مؤكدًا أهمية الاستمرار في العمل بروح المحبة، والتضامن التي تجسدها كاريتاس مصر في كل أنشطتها.

وألقى المستشار الدكتور جميل حليم، كلمة وجّه خلالها الشكر والتقدير لكافة العاملين، لجهودهم المخلصة، متمنيًا لهم سنة جديدة سعيدة تحمل المزيد من النجاحات، والعطاء، والمحبة، مؤكدًا أن المحبة هي الأساس الحقيقي للعمل الإنساني، مشددًا على ما جاء في كلمة سيادة المطران جورج شيحان، بأن رسالة كاريتاس تقوم في جوهرها على خدمة الإنسان بروح المحبة والتضامن.