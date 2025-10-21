استشهاد 13 فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية – غزة وصول 13 شهيدًا منهم 7 شهداء نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال و6 شهداء انتشال، و 8 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية إلى مستشفيات قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها : لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

كما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68,229 شهيدًا 170,369 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ومنذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر الجاري فقد وصل إجمالي الشهداء 87 وإجمالي الإصابات311 وإجمالي الانتشال 432 .

كما تم استلام 15 جثة محتجزة لدى الاحتلال غير معروفة الهوية، ليصبح إجمالي الجثث المستلمة من الاحتلال 165 جثة.