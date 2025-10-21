قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل قرار وزير الرياضة بإيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالته إلى النيابة العامة
كارفاخال يهاجم رابطة الليجا بسبب إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي
بحضور 1500 قيادة.. مستقبل وطن ينظم أكبر ملتقى حزبي استعدادًا لانتخابات النواب
نواب: شراكة مصر وكوريا الصناعية قفزة اقتصادية واعدة.. وتوطين السيارات خطوة لخفض الأسعار وتعزيز الإنتاج المحلي
حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟
أسرع من الرصاصة.. اكتشاف كويكب خارق يختبئ قرب الشمس ويثير القلق الفلكي
الرئيس السيسي يصل بروكسل
الرئيس السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى
السوبر المصري: إدارة مصرية لنصف النهائي ونهائي بتحكيم أوروبي
صدق أو لا تصدق.. قبل انهيار عقار الوايلي ومصرع 8 أشخاص.. مهندس التنظيم بالحي: صالح للإقامة والسكن
منتخب مصر يواجه نيجيريا وديًا استعدادًا لأمم إفريقيا
وزير الطيران: نعمل على تحسين الخدمات والمواصلات بمنطقة مطار سفنكس
وحدات بديلة للإيجار القديم | خطوات التسجيل والتقديم على منصة مصر الرقمية.. وبدء تفعيل الطلب الإلكتروني

الإيجار القديم
الإيجار القديم
بدأ رسميا، تقديم المواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للحصول على وحدة سكنية بديلة للإيجار القديم، وذلك مع بدء تفعيل بنود القانون الجديد وتصديق رئيس الجمهورية عليه.

خطوات التسجيل في  وحدات بديلة للإيجار القديم:

ويتم التقديم عبر طريقتين؛ الأولى هي المنصة الإلكترونية الموحدة من خلال منصة مصر الرقمية وذلك لمدة ثلاثة أشهر يجوز مدها لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، حيث يمكن للمواطنين إنشاء حسابات إلكترونية عبر منصة مصر الرقمية، على أن يتم استيفاء النموذج الإلكتروني للتقديم ابتداءً من نهاية الأسبوع الثاني من الشهر الحالي.

والخطوة الأولى لإنشاء الحساب الإلكتروني، هي الدخول عبر الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية عبر الرابط https://digital.gov.eg، ثم قيام صاحب الطلب بإنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية من خلال اختيار "إنشاء حساب" من الصفحة الرئيسية لبدء إجراءات التسجيل، حيث يقوم العميل بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة، وبعد ذلك يتلقى المواطن رمز تحقق عبر رسالة نصية (SMS) على رقم الهاتف الذي تم إدخاله، ويجب إدخال الرمز في الحقل المخصص لذلك، وبعد التحقق يقوم المواطن بإنشاء كلمة مرور قوية، وبمجرد إدخال كلمة المرور وتأكيدها، يكون الحساب قد تم إنشاؤه بنجاح.

أما الخطوة التالية تتضمن استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني، والذي يتضمن (تحديد طبيعة الوحدة المؤجرة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، تحديد عنوان العقار ووصفه والمقيمين وبعض البيانات الأخرى)، دون طلب إرفاق أي مستندات في هذه المرحلة، وذلك من خلال خدمة "خدمات السكن البديل"، وسوف تتاح هذه الخدمة مع نهاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر ٢٠٢٥.

أما الطريقة الثانية للتقديم، فهي للمواطنين ممن يتعذر عليهم استيفاء النموذج بنفسهم، حيث تم تخصيص 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين الراغبين في استيفاء النموذج واستكمال التقديم، على أن يتم الإعلان عن بدء الخدمة وأماكن تواجدها ومواعيد العمل بها قريبًا.

بدء تفعيل "الطلب الإلكتروني"

وعقب ذلك أعلنت وزارة الإسكان خلال الساعات الماضية، عن بدء تفعيل الخطوة الثانية من خطوات التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة للإيجار القديم، وهي خطوة استيفاء "نموذج الطلب الإلكتروني" عبر منصة مصر الرقمية digital.gov.eg.

وأوضح المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، أن البيانات المطلوبة ضمن نموذج الطلب الإلكتروني بسيطة ويمكن استيفائها بسهولة من قبل المواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأضاف أن عملية إنشاء الحسابات الإلكترونية للمواطنين المخاطبين بقانون "الإيجار القديم" شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين حيث تم إنشاء 54452 حسابًا إلكترونيًا.

وأشارت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أنه يمكن استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني من خلال خدمة "السكن البديل" والذي يتضمن (تحديد طبيعة الوحدة المؤجرة سواء كانت سكنية أو غير سكنية وتحديد عنوانها، على أن تكون الوحدات المطلوب تخصيصها بذات المحافظة الكائن بها الوحدة المؤجرة).

وأوضحت مي عبد الحميد، أن مرحلة تقديم الطلبات سوف تستمر لمدة ثلاثة أشهر يجوز مدها لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، ولن تتضمن مطلقًا طلب إرفاق مستندات من قبل المواطنين، على أن يتبعها طلب مستندات الدخل وبعض المستندات المؤيدة للعلاقة الإيجارية في مرحلة استيفاء المستندات، على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نشر النتائج بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، على المنصة الإلكترونية الموحدة، وترسل رسالة نصية لمقدم الطلب موضحًا بها موقف العميل النهائي.

الإيجار القديم بديل الإيجار القديم وحدات بديلة قانون الإيجار القديم منصة مصر الرقمية

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الدماطي

حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

شيخ الأزهر

بيت الزكاة والصدقات المصري يواصل دعم الأسر الأكثر احتياجًا ببرنامج "سند" النقدي الشهري.. المستندات المطلوبة

الليلة الختامية للاحتفال بذكرى استقرار رأس الحسين في مصر

تفاصيل الليلة الختامية للاحتفال بذكرى استقرار رأس الحسين في مصر

الجامع الأزهر

أزهر بودكاست يستكمل سلسلة حلقاته ويلقي الضوء على التاريخ الوطني المعاصر للأزهر الشريف

بالصور

لماذا ما تزال شاحنات شيفروليه تستخدم الفتيس العمودي في بعض الطرازات؟

حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟

وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها.. آمنة وفعالة

طريقة عمل تارت التوت.. حلويات خفيفة ولذيذة لأولادك

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

