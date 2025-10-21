وحدات بديلة للإيجار القديم | خطوات التسجيل والتقديم على منصة مصر الرقمية.. وبدء تفعيل الطلب الإلكتروني

بدأ رسميا، تقديم المواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للحصول على وحدة سكنية بديلة للإيجار القديم، وذلك مع بدء تفعيل بنود القانون الجديد وتصديق رئيس الجمهورية عليه.

خطوات التسجيل في وحدات بديلة للإيجار القديم:

ويتم التقديم عبر طريقتين؛ الأولى هي المنصة الإلكترونية الموحدة من خلال منصة مصر الرقمية وذلك لمدة ثلاثة أشهر يجوز مدها لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، حيث يمكن للمواطنين إنشاء حسابات إلكترونية عبر منصة مصر الرقمية، على أن يتم استيفاء النموذج الإلكتروني للتقديم ابتداءً من نهاية الأسبوع الثاني من الشهر الحالي.

اقرأ أيضًا:

والخطوة الأولى لإنشاء الحساب الإلكتروني، هي الدخول عبر الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية عبر الرابط https://digital.gov.eg، ثم قيام صاحب الطلب بإنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية من خلال اختيار "إنشاء حساب" من الصفحة الرئيسية لبدء إجراءات التسجيل، حيث يقوم العميل بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة، وبعد ذلك يتلقى المواطن رمز تحقق عبر رسالة نصية (SMS) على رقم الهاتف الذي تم إدخاله، ويجب إدخال الرمز في الحقل المخصص لذلك، وبعد التحقق يقوم المواطن بإنشاء كلمة مرور قوية، وبمجرد إدخال كلمة المرور وتأكيدها، يكون الحساب قد تم إنشاؤه بنجاح.

أما الخطوة التالية تتضمن استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني، والذي يتضمن (تحديد طبيعة الوحدة المؤجرة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، تحديد عنوان العقار ووصفه والمقيمين وبعض البيانات الأخرى)، دون طلب إرفاق أي مستندات في هذه المرحلة، وذلك من خلال خدمة "خدمات السكن البديل"، وسوف تتاح هذه الخدمة مع نهاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر ٢٠٢٥.

أما الطريقة الثانية للتقديم، فهي للمواطنين ممن يتعذر عليهم استيفاء النموذج بنفسهم، حيث تم تخصيص 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين الراغبين في استيفاء النموذج واستكمال التقديم، على أن يتم الإعلان عن بدء الخدمة وأماكن تواجدها ومواعيد العمل بها قريبًا.

بدء تفعيل "الطلب الإلكتروني"

وعقب ذلك أعلنت وزارة الإسكان خلال الساعات الماضية، عن بدء تفعيل الخطوة الثانية من خطوات التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة للإيجار القديم، وهي خطوة استيفاء "نموذج الطلب الإلكتروني" عبر منصة مصر الرقمية digital.gov.eg.

وأوضح المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، أن البيانات المطلوبة ضمن نموذج الطلب الإلكتروني بسيطة ويمكن استيفائها بسهولة من قبل المواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأضاف أن عملية إنشاء الحسابات الإلكترونية للمواطنين المخاطبين بقانون "الإيجار القديم" شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين حيث تم إنشاء 54452 حسابًا إلكترونيًا.

وأشارت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أنه يمكن استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني من خلال خدمة "السكن البديل" والذي يتضمن (تحديد طبيعة الوحدة المؤجرة سواء كانت سكنية أو غير سكنية وتحديد عنوانها، على أن تكون الوحدات المطلوب تخصيصها بذات المحافظة الكائن بها الوحدة المؤجرة).

وأوضحت مي عبد الحميد، أن مرحلة تقديم الطلبات سوف تستمر لمدة ثلاثة أشهر يجوز مدها لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، ولن تتضمن مطلقًا طلب إرفاق مستندات من قبل المواطنين، على أن يتبعها طلب مستندات الدخل وبعض المستندات المؤيدة للعلاقة الإيجارية في مرحلة استيفاء المستندات، على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نشر النتائج بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، على المنصة الإلكترونية الموحدة، وترسل رسالة نصية لمقدم الطلب موضحًا بها موقف العميل النهائي.