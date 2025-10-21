قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: الصين لن تغزو تايوان لأنني أثق في الرئيس شي
أمك اشترتها له.. البنتاجون يرد على سؤال بشأن ربطة عنق هيجسيث
شريف فتحي: مصر مؤهلة لتكون المقصد السياحي الأول عالميًا بفضل تنوع منتجاتها السياحية
مـ.قتل وإصابة 22 شخصا.. تنظيم القاعدة يهاجم مقر عسكري يمني
تقرير دولي يحذر: خفض تمويل مكافحة الملاريا يهدد حياة ملايين البشر وخسائر بمليارات الدولارات
غدا.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه
الدماطي يجيب على تساؤلات الجمهور المنافس.. الأهلي بيجيب فلوسه منين؟
تعليق مثير من إبراهيم فايق على فوز منتخب المغرب بكأس العالم للشباب
الأمم المتحدة: 71 هجومًا نفذه المستوطنون ضد الفلسطينيين خلال أسبوع بالضفة الغربية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
تغير التوقيت يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم ويسبب اضطرابات نفسية.. تفاصيل
«سويلم»: المشروع القومي لضبط النيل يعيد للنهر قدرته الاستيعابية ويواجه أخطار الفيضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات Pad Plus 12 LTE .. جهاز لوحي اقتصادي بمواصفات منافسة

جهاز Pad Plus 12 LTE
لمياء الياسين

 تستعد شركة ريدمي للكشف عن جهاز Pad Plus 12 LTE في 30 أكتوبر في ماليزيا.

يأتي جهاز TechLife Pad Plus 12 LTE، مزود بشاشة مقاس 12 بوصة، وأنه سيكون متوفرًا باللونين الفضي والرمادي الداكن. 

يعد الجهاز اللوحي متاح بالفعل للطلب المسبق من خلال بعض متاجر التجزئة الماليزية مثل SS Solutions وKTS.

إطلاق TechLife Pad Plus 12 LTE

سيحتوي جهاز TechLife Pad Plus 12 LTE على شاشة LCD مقاس 12 بوصة، ويبدو أنها تدعم دقة 2K ومعدل تحديث 90 هرتز.

يعمل الجهاز اللوحي بمعالج MediaTek Helio G91 ، وسيأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي افتراضية (RAM) بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. وسيضم بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 18 واط والشحن العكسي بقوة 5 واط.

جهاز TechLife Pad Plus 12 LTE

سيعمل الجهاز اللوحي بنظام أندرويد 15، وسيدعم نظام جوجل جيميني. وسيضم كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وأخرى خلفية بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED. كما سيحتوي الجهاز على ميزات مثل مكبرات صوت رباعية، وفتح القفل بالوجه، وفتحة بطاقة microSD  ومن المتوقع أن يباع جهاز TechLife Pad Plus 12 LTE بسعر 799 يوان صيني (~190 دولارًا أمريكيًا

سماعات Studio H1 أجهزة تلفزيون ساعة Smartwatch Neo ذاكرة وصول عشوائي ذاكرة تخزين داخلية

طريقة تنظيف الميكروويف بالخل والليمون بسهولة.. نتائج مذهلة في دقائق

طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
بسعر 14 ألف دولار.. أرخص سيارة شيفروليه في العالم

شيفروليه
الكشف عن مشكلة خطيرة في الفتيس ثماني السرعات من جنرال موتورز

جنرال موتورز
هل يمكن أن يصبح فيتامين سي سلاحا طبيعيا ضد البرد والحساسية؟.. دراسات تفجر الحقيقة

دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

