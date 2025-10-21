سعر ومواصفات Pad Plus 12 LTE .. جهاز لوحي اقتصادي بمواصفات منافسة

تستعد شركة ريدمي للكشف عن جهاز Pad Plus 12 LTE في 30 أكتوبر في ماليزيا.

يأتي جهاز TechLife Pad Plus 12 LTE، مزود بشاشة مقاس 12 بوصة، وأنه سيكون متوفرًا باللونين الفضي والرمادي الداكن.

يعد الجهاز اللوحي متاح بالفعل للطلب المسبق من خلال بعض متاجر التجزئة الماليزية مثل SS Solutions وKTS.

إطلاق TechLife Pad Plus 12 LTE

سيحتوي جهاز TechLife Pad Plus 12 LTE على شاشة LCD مقاس 12 بوصة، ويبدو أنها تدعم دقة 2K ومعدل تحديث 90 هرتز.

يعمل الجهاز اللوحي بمعالج MediaTek Helio G91 ، وسيأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي افتراضية (RAM) بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. وسيضم بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 18 واط والشحن العكسي بقوة 5 واط.

جهاز TechLife Pad Plus 12 LTE

سيعمل الجهاز اللوحي بنظام أندرويد 15، وسيدعم نظام جوجل جيميني. وسيضم كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وأخرى خلفية بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED. كما سيحتوي الجهاز على ميزات مثل مكبرات صوت رباعية، وفتح القفل بالوجه، وفتحة بطاقة microSD ومن المتوقع أن يباع جهاز TechLife Pad Plus 12 LTE بسعر 799 يوان صيني (~190 دولارًا أمريكيًا