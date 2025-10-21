مواصفات قوية جدا وسعر متوسط.. ريلمي تعلن عن هاتف GT 8 Pro

إلى جانب طراز Pro ، كشفت Realme أيضًا عن هاتف GT8 القياسي في الصين.

ورغم أنه لا يحتوي على وحدات كاميرا قابلة للتبديل مثل Pro، إلا أن Realme لا تزال توسع شراكتها مع كاميرا Ricoh GR لتشمل الطراز الأساسي.

يتضمن ذلك نفس درجات ألوان أفلام ريكو GR الخمس المميزة، وأطوال بؤرية قابلة للتخصيص (28 مم و40 مم)، وأصوات مصراع فريدة مستوحاة من ريكو GR.

يتضمن إعداد كاميرا الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بخاصية تثبيت الصورة البصري (OIS) مع مصفوفة عدسات ريكو GR عالية 7P وخمس طبقات من طلاء فائق الانخفاض في الانعكاس.

أفضل هواتف الكاميرا

يأتي هذا الهاتف مزودًا بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.5x.

أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي.

يتوفر هاتف GT8 بثلاثة ألوان: الأبيض الكلاسيكي، والأزرق الداكن، والأخضر الأكسجيني، كل منها يوفر تجربة لمس مميزة.

يتميز الطراز الأبيض بزجاج AG المُثلّج المقاوم لبصمات الأصابع، بينما يستخدم الطراز الأزرق الداكن زجاجًا مُثلّجًا مُحوّلًا للضوء لمعانًا ناعمًا وحريريًا تحت الضوء.

يتميز الطراز الأخضر الأكسجيني بغطاء خلفي من الجلد المُعاد تدويره يشبه الورق.

يعمل هاتف GT8 بمعالج Snapdragon 8 Elite، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) LPDDR5X وذاكرة تخزين UFS 4.0 لتوفير سرعة فائقة

في الواجهة الأمامية، يوجد شاشة OLED من نوع BOE Q10+ بدقة 2K، مقاس 6.79 بوصة، مع معدل تحديث 144 هرتز، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 7000 شمعة. وهي نفس الشاشة المستخدمة في هاتف GT8 Pro.

يحتوي هاتف GT8 على بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة مع شحن بقوة 100 واط.

تزعم Realme أن بطارية "Titan" تستخدم 15% من السيليكون لعمر أطول.

كما يتميز الهاتف بتصنيفات IP68 وIP69 وIP66.

ويعمل هاتف GT8 بنظام Android 16 مع واجهة Realme UI 7، كما يوفر أيضًا Wi-Fi 7، وBluetooth 6.0، وNFC، ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة، ومستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية ثلاثي الأبعاد.

التسعير والتوافر

يبدأ سعر GT8 من 2,899 يوان صيني (حوالي 400 دولار أمريكي) لطراز 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، ويصل إلى 4,099 يوان صيني (حوالي 565 دولارًا أمريكيًا) لطراز 16 جيجابايت + 1 تيرابايت.

إليك قائمة الأسعار الكاملة في الصين:

12 جيجابايت + 256 جيجابايت: 2,899 يوان صيني (~35,850 روبية | ~410 دولارات أمريكية)

16 جيجابايت + 256 جيجابايت: 3,199 يوان صيني (~39,560 روبية | ~450 دولارًا أمريكيًا)

12 جيجابايت + 512 جيجابايت: 3,399 يوان صيني (~42,060 روبية | ~480 دولارًا أمريكيًا)

16 جيجابايت + 512 جيجابايت: 3,599 يوان صيني (~44,560 روبية | ~505 دولار أمريكي)

16 جيجابايت + 1 تيرابايت: 4,099 يوان صيني (~50,750 روبية | ~575 دولارًا أمريكيًا).