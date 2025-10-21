بعمر بطارية يدوم لساعات .. إليك أفضل سماعة لاسلكية في 2025

أطلقت iQOO سماعات iQOO TWS 5 اللاسلكية في الصين.

وتتميز هذه السماعات بصوت واضح ، وعزل قوي للضوضاء، وعمر بطارية طويل، بسعر مناسب.

وقد طُرحت هذه السماعات لأول مرة إلى جانب هاتف iQOO 15 الذكي ، وساعة Watch GT 2 ، والجهاز اللوحي Pad 5e .

مواصفات سماعات iQOO TWS 5

تستخدم سماعات الأذن محركات ديناميكية بقطر 11 مم، وتوفر سماعات iQOO TWS 5 خاصية إلغاء الضوضاء التكيفية حتى 60 ديسيبل، وميزة تقليل الضوضاء عريض النطاق بتردد 5500 هرتز.

كما تتضمن خاصية تقليل ضوضاء المكالمات بالذكاء الاصطناعي ووضع الشفافية المزدوجة.



اي كيو او او تي دبليو اس 5

لأداء أفضل أثناء اللعب أو مشاهدة الفيديو، توفر سماعات الأذن زمن وصول منخفضًا يبلغ 42 مللي ثانية. كما تدعم الصوت المكاني بزاوية 360 درجة من خلال محرك مجال صوتي احترافي يوفر أربعة أوضاع لتأثيرات الصوت المكانية. تزن كل سماعة 4.8 جرام، وتأتي ببطارية 56 مللي أمبير/ساعة تدوم حتى 12 ساعة مع إيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) أو 6 ساعات مع تشغيلها. تزن علبة الشحن 42.5 جرام

ميزات سماعات iQOO TWS 5

تحتوي السماعات على بطارية 513 مللي أمبير/ساعة، وتمتد مدة التشغيل الإجمالية حتى 48 ساعة مع إيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) أو 24 ساعة مع تشغيلها.

يدعم iQOO TWS 5 تقنية بلوتوث 5.4 LE، أما أبعاد العلبة فهي 60×23.8×46 ملم، بينما أبعاد كل سماعة 22.05×23.6×30.27 ملم. تتوفر السماعات باللونين الأصفر والأبيض ، بسعر 399 يوانًا (حوالي 56 دولارًا أمريكيًا). يبدأ بيعها في الصين في 25 أكتوبر.