قيمة استثنائية مقابل سعر.. أفضل سماعات لاسلكية في الأسواق 2025

أطلقت شركة فيفو رسميًا أحدث سماعاتها اللاسلكية بالكامل، إلى جانب سلسلة هواتفها الذكية الرائدة فيفو X300 وجهازها اللوحي فيفو باد 5e وقد كُشف النقاب مؤخرًا عن سماعة فيفو TWS 5 بنسختين، باختلافات طفيفة ومواصفات رائعة، وبسعر مناسب. إليك أهم مواصفاتهم.

سماعات Vivo TWS 5 وVivo TWS 5 Hi-Fi

على الجانب الاخر تعد كلتا السامعتين متشابهتان تقريبًا، مع اختلاف طفيف في ترميزات الصوت. يدعم الطراز القياسي ترميزات LDAC وAAC وSBC وLC3، بينما يدعم الطراز Hi-Fi ترميزات LDAC وLHDC وAAC وSBC وLC3. تتطابق باقي الميزات في الطرازين، حيث يحتوي كلاهما على مكبرات صوت 11 مم مع صوت ستيريو deepX 4.0 وشهادة صوت عالي الدقة.

بفضل إعداد الميكروفونات الثلاثة، توفر سلسلة سماعات Vivo TWS 5 خاصية إلغاء الضوضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتجربة اتصال مُحسّنة.

تُشير Vivo إلى أن سماعة TWS 5 تعد مزودة بتقنية إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، التي تُلغي الضوضاء المحيطة بما يصل إلى 60 ديسيبل، مع متوسط ​​عمق إلغاء ضوضاء يبلغ 28 ديسيبل.

ميزات سماعات Vivo TWS 5 وVivo TWS 5 Hi-Fi

تتصل هذه السماعات عبر تقنية بلوتوث 5.4، بمدى تشغيل يصل إلى 10 أمتار وزمن انتقال منخفض يبلغ 42 مللي ثانية. تتميز السماعات بتصميم جذعي، وتصنيف IP54 لمقاومة الماء والغبار.

بشحنة واحدة كاملة، تدوم سماعات Vivo TWS 5 لمدة تصل إلى 12 ساعة من الاستخدام المتواصل، مع علبة الشحن التي تضمن تشغيلًا صوتيًا لمدة تصل إلى 48 ساعة. كما تدعم السماعات الترجمة الصوتية، وتدعم لغات مثل الصينية والإنجليزية والكورية والفرنسية وغيرها

يعد من الميزات البارزة الأخرى التحكم باللمس، واستجابة تردد 16 هرتز-48 كيلوهرتز، واتصال متعدد النقاط. يبلغ سعر الطراز القياسي 399 يوانًا (حوالي 56 دولارًا أمريكيًا)، بينما يبلغ سعر الطراز عالي الدقة 499 يوانًا (حوالي 70 دولارًا أمريكيًا).