قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
دار الإفتاء: صلاة المرأة بالنقاب مكروهة شرعًا إلا لعذر
احتجاج كنسي ضد سياسات ترامب من المهاجرين في شيكاجو
البابا تواضروس: توقيع اتفاقية غزة على أرض مصر سيسجله التاريخ بأحرف من نور
ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.. إليك سعر الذهب اليوم
رغم اتفاق غزة .. بن غفير يقتحم المسجد الأقصى المبارك
ترامب: أنجزت الكثير في مصر واتفاق غزة جاء بتوقيت مثالي
قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات
50 مليون طن ركام.. بلدية غزة تطالب بفتح الشوارع الرئيسية لبدء إعادة الإعمار
300 جنيه ارتفاعا في سعر الذهب.. وأصحاب المحلات ينصحون المواطنين بهذا الأمر| فيديو
رئيس الإمارات يوجه طلبا عاجلا لمواطنيه قبل صلاة الجمعة القادمة| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قيمة استثنائية مقابل سعر.. أفضل سماعات لاسلكية في الأسواق 2025

سماعات لاسلكية
سماعات لاسلكية
لمياء الياسين

أطلقت شركة فيفو رسميًا أحدث سماعاتها اللاسلكية بالكامل، إلى جانب سلسلة هواتفها الذكية الرائدة فيفو X300 وجهازها اللوحي فيفو باد 5e وقد كُشف النقاب مؤخرًا عن سماعة فيفو TWS 5 بنسختين، باختلافات طفيفة ومواصفات رائعة، وبسعر مناسب. إليك أهم مواصفاتهم.

سماعات Vivo TWS 5 وVivo TWS 5 Hi-Fi

على الجانب الاخر تعد كلتا السامعتين متشابهتان تقريبًا، مع اختلاف طفيف في ترميزات الصوت. يدعم الطراز القياسي ترميزات LDAC وAAC وSBC وLC3، بينما يدعم الطراز Hi-Fi ترميزات LDAC وLHDC وAAC وSBC وLC3. تتطابق باقي الميزات في الطرازين، حيث يحتوي كلاهما على مكبرات صوت 11 مم مع صوت ستيريو deepX 4.0 وشهادة صوت عالي الدقة.

بفضل إعداد الميكروفونات الثلاثة، توفر سلسلة سماعات Vivo TWS 5 خاصية إلغاء الضوضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتجربة اتصال مُحسّنة. 

تُشير Vivo إلى أن سماعة TWS 5 تعد مزودة بتقنية إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، التي تُلغي الضوضاء المحيطة بما يصل إلى 60 ديسيبل، مع متوسط ​​عمق إلغاء ضوضاء يبلغ 28 ديسيبل.

ميزات سماعات  Vivo TWS 5 وVivo TWS 5 Hi-Fi

 تتصل هذه السماعات عبر تقنية بلوتوث 5.4، بمدى تشغيل يصل إلى 10 أمتار وزمن انتقال منخفض يبلغ 42 مللي ثانية. تتميز السماعات بتصميم جذعي، وتصنيف IP54 لمقاومة الماء والغبار.

بشحنة واحدة كاملة، تدوم سماعات Vivo TWS 5 لمدة تصل إلى 12 ساعة من الاستخدام المتواصل، مع علبة الشحن التي تضمن تشغيلًا صوتيًا لمدة تصل إلى 48 ساعة. كما تدعم السماعات الترجمة الصوتية، وتدعم لغات مثل الصينية والإنجليزية والكورية والفرنسية وغيرها 

يعد من الميزات البارزة الأخرى التحكم باللمس، واستجابة تردد 16 هرتز-48 كيلوهرتز، واتصال متعدد النقاط. يبلغ سعر الطراز القياسي 399 يوانًا (حوالي 56 دولارًا أمريكيًا)، بينما يبلغ سعر الطراز عالي الدقة 499 يوانًا (حوالي 70 دولارًا أمريكيًا).

شركة فيفو سماعة فيفو TWS 5 مكبرات صوت سماعات Vivo TWS 5 الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

ترامب يغازل جورجينا ميلوني

ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟

ترشيحاتنا

إفريقيا الوسطى

إفريقيا الوسطى: 9 أشخاص يتقدمون بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية

حرب أوكرانيا

غارات روسية على خاركيف تقطع الكهرباء عن 30 ألف شخص

فنزويلا

فنزويلا تغلق سفارتها بالنرويج وأستراليا بعد منح جائزة نوبل للسلام لـ ماتشادو

بالصور

بالصور.. تويوتا تشوق عشاقها لسيارة كورولا جديدة

تويوتا كورولا
تويوتا كورولا
تويوتا كورولا

6 عادات مذهلة تحميك من الاكتئاب وتمنحك طاقة نفسية إيجابية.. نصائح ستغير حياتك

طرق الوقاية من الاكتئاب
طرق الوقاية من الاكتئاب
طرق الوقاية من الاكتئاب

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية
اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية
اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

لكزس تخطط لاستبدال سيارة LS بشاحنة ذات 6 عجلات

لكزس
لكزس
لكزس

فيديو

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد