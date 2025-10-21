قرار حكومي.. هل يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة رسمية؟

يترقب المصريون و العالم كله موعد افتتاح المتحف المصري الكبير والمقرر خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي سيشهد حفل افتتاح ضخماً يليق بالحضارة المصرية، و تستقبل مصر في هذا الافتتاح العديد من رؤساء و زعماء الدول على مستوى العالم في حفل تاريخي غير مسبوق .

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

أعلنت وزارة السياحة والآثار أن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير سيكون يوم السبت الموافق 1 نوفمبر المقبل 2025.

ويستأنف المتحف المصري الكبير استقبال زائريه بدءًا من يوم 4 نوفمبر خلال مواعيد العمل الرسمية، وذلك أمام جميع المواطنين وغير المصريين .

المتحف المصري الكبير

هل يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة رسمية؟

تعهد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بدراسة إمكانية إعلان يوم السبت الموافق 1 نوفمبر، يوم إجازة رسمية على مستوى الدولة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السادسة" على قناة "الحياة"، أن اختيار يوم السبت جاء ليتوافق مع العطلة الأسبوعية في معظم دول العالم، بما يتيح مشاركة الوفود رفيعة المستوى في الاحتفال دون أي تعارض مع الأحداث الدولية الأخرى

انتهاء تجهيزات المتحف المصري الكبير

وأشار المتحدث الرسمي إلى الانتهاء من الاستعدادات داخل المتحف، وتطوير المنطقة المحيطة والمحاور المؤدية إليه، بالإضافة إلى استكمال أعمال التنظيف والتشجير والإنارة، لضمان تقديم صورة حضارية وجاذبة للزوار والوفود.

ولفت إلى أن العمل جاري لإنهاء الأمور اللوجستية المتعلقة بالوفود المشاركة، موضحًا: "تم توجيه الدعوات منذ فترة واستقبال موافقات من عدد كبير من الدول، وننتهي الآن من جميع الإجراءات المتعلقة باستقبالهم وإقامتهم وتنظيم الحفل.

افتتاح المتحف المصري الكبير

غلق المتحف المصري الكبير مؤقتاً

وتم غلق المتحف المصرى الكبير منذ أيام بصفة مؤقتة وحتى 4 نوفمبر، وذلك في إطار التجهيزات والاستعدادات النهائية الجارية للافتتاح المقرر يوم 1 نوفمبر القادم.

افتتاح رسمي ضخم

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أنه خلال هذه الفترة سيقوم المتحف بتنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجيستية تمهيداً لحفل الافتتاح الرسمي، مشيراً إلى أن المتحف سوف يستأنف استقبال زائريه بدءاً من يوم 4 نوفمبر خلال مواعيد العمل الرسمية، والذي يوافق الذكرى 103 لاكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، وليستمتع الزائرون بالتجربة السياحية الكاملة للمتحف.

سعر تذاكر المتحف المصري الكبير

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

- للمصريين: 200 جنيه.

- الطلاب والأطفال وكبار السن «المصريين»: 100 جنيه.

- للعرب والأجانب: (25 دولارا) 1200 جنيه.

- الطلاب والأطفال «العرب والأجانب»: 600 جنيه.

- غير المصريين المقيمين في مصر، بشرط تقديم إقامة مصرية سارية، ويتم محاسبتهم بنصف قيمة التذكرة المخصصة للأجانب.

- غير المصريين المتزوجين من مصريين وأبنائهم والعكس، يتم معاملتهم بنفس معاملة المصريين

- الزيارة خارج مواعيد العمل الرسمية (الفتح الخاص) تكون الرسوم 250 ألف جنيه لـ50 فردا، بالإضافة إلى إجمالي مقابل الدخول للأفراد كل حسب فئته، ويضاف 5 آلاف جنيه لكل فرد إضافي عن العدد المذكور.

- بالإضافة إلى تعديل مقابل الزيارة للزائر غير المصري خلال مواعيد العمل الرسمية ويومي الفتح المسائي بداية من تاريخ فتح قاعة توت عنخ آمون ومتحف مراكب خوفو للجمهور ليصبح 30 دولارا للفرد.