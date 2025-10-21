القبض على شخص عرض زوجته لممارسة الرذيلة في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص وزوجته لقيامهما بالإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية على مواقع التواصل الإجتماعى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الدقهلية) بإستغلال زوجته فى الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والإعلان عن نشاطهما الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة الدقهلية، وبحوزتهما (عدد 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما ") وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة .